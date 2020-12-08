فيديو مؤثر: رسالة من طفل لأمه المعتقلة في مصر

وجه الطفل خالد، رسالة مؤثرة لوالدته الصحفية سلافة مجدي المعتقلة في سجون مصر منذ أكثر من عام، عبّر فيها بكلمات طفولية عن شوقه لرؤية أمه وغنّى لها أغنية تنم عن الحنين إليها.

وقال خالد لأمه في رسالة على مقطع فيديو بعفوية طفولية" إزيك يا ماما انتي كويسة؟ ثم شرح لها بأنه سيغني لها أغنية" لو طالت المسافات" وسرعان ما انخرط في أداء الأغنية.

لكن كلمات الأغنية لم تسعف الصغير خالد الذي أكد لأمه أنها "واحشاه قوي قوي" فقال، إن ذلك كل ما يحفظه من الأغنية، لكنه زفّ لها خبرا جميلا آخر هو سقوط أسنانه".

وقال الطفل خالد بكلمات بريئة وكأنه يواسي أمه السجينة، أنه سيرسل لها فيديو، بل أكثر من فيديو، شارحا أحواله لها بالقول إن 4 أسنان من أسنانه قد سقطت" اثنين فوق واثنين تحت.. أسناني وقعت".

لكن خالد وبعد فترة صمت حزينة يسأل أمه" ماما إنتي عاملة إيه.. إنتي كويسة؟ ويعود ويطمئنها بأنه سيرسل له فيديو آخر، قبل أن يستدرك بأنه سيرسل لها 5 فيديوهات بل 20 فيديو .. لأن اليوم ح يكون إجازة.. وعندو وقت".

اعتقال الصحفية سلافة وزوجها

واعتقلت قوات الأمن المصرية حسام الصياد المصور الصحفي، وزوجته الصحفية سلافة مجدي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. واتهما في القضية 488 "بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة ".

ومنذ القبض عليه، استمرت النيابة في تجديد حبس حسام المحتجز بسجن طرة.

ولمدة عام كامل لم يتقابل هو وزوجته سلافة سوى مرتين أو ثلاثة فقط أثناء نظر الجلسات، كما لم ير أي منهما ابنهما خالد صاحب ال 7 سنوات، وقضى عاما كاملا بعيدا عنهما، بعد احتجازهما وتقييد حريتهما لا لشيء سوى عملهم الصحفي.

بيتما لم تلتفت النيابة أو المحكمة لأي من الطلبات المقدمة من المحامين لإخلاء سبيل أحدهما تطبيقا للمادة 488 من قانون الإجراءات الجنائية، ولمبدأ المصلحة الفُضلى للطفل، وهو مبدأ مستمد من المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والذي يؤكد على ضرورة أن يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، وتقدير وموازنة جميع العناصر اللازمة لاتخاذ قرار في موقف محدد بخصوص طفل معين أو مجموعة من الأطفال.