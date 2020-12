"رايتس ووتش" تدعو لوقف مبيعات الأسلحة إلى مصر

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، وتوجيه المساعدات للمؤسسات التي تخدم الشعب بشكل مباشر.

جاء ذلك في بيان للمدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، تعليقًا على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، التي بدأت الأحد، وسط انتقادات حقوقية متصاعدة.

وقال روث: "لعب السيسي بمهارة لدعم المصالح الأوربية، وصوّر نفسه أنه حصن ضد الإرهاب والهجرة، وصديق لإسرائيل، ومشتريًا غزيرًا للأسلحة".

وأضاف: "قبلت الحكومات الأوربية تلك الصفقة القذرة، على حساب حقوق وحريات الشعب المصري، وشجع ذلك السيسي على إسكات الأصوات المستقلة القليلة المتبقية في البلاد".

Pres Macron would justify continuing arms sales to Egypt despite Pres Sisi's abysmal rights record because of a common fight against terrorism, except Egypt's war crimes in North Sinai and mass detention of peaceful Islamists is probably fueling terrorism. https://t.co/9A2hoxCMBC pic.twitter.com/XrEWGZn8hn — Kenneth Roth (@KenRoth) December 7, 2020

وفي حديثه عن رفض مصر "تدخلات الخارج" في شؤونها، تابع روث: "يوحي موقف مصر بجهود جذرية لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء عندما كانت الحكومات لا تزال تعتبر حقوق الإنسان شأنا داخليا".

وشدّد على أنه "حان الوقت لاتباع نهج جديد، إذ يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة إلى مصر، وتوجيه المساعدات إلى المؤسسات التي تخدم الشعب المصري بشكل مباشر".

وتتقدم فرنسا حاليًّا على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، إذ باعت للقاهرة ما قيمته 1.4 مليار يورو في العام 2017، وفق صحيفة "لوموند" الفرنسية.

European governments share responsibility for the worst repression in modern Egyptian history under President Sisi. French President Macron has a chance to set that right as they meet this week. Will he? My op-ed in Le Monde: https://t.co/W2ZYjsOsRX pic.twitter.com/ob3hVxDkx1 — Kenneth Roth (@KenRoth) December 7, 2020

If Macron embraces Sisi while refusing to talk publicly about Egypt's severe repression https://t.co/QPmkxwU3n4 under the guise of not "lecturing" https://t.co/i4miQOZ4p0 he'll leave the Egyptian people feeling abandoned as Sisi crushes their rights. https://t.co/smpAxknRav pic.twitter.com/81OrjOASid — Kenneth Roth (@KenRoth) December 7, 2020

وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مع السيسي، إن "مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بتحسين وضع حقوق الإنسان".

وقال السيسي، خلال المؤتمر نفسه، إن منظمات المجتمع المدني "مهمة جدًا"، نافيًّا أن يكون من "القادة العنيفين الشرسين المستبدين"، على خلفية انتقادات حقوقية دولية واسعة.

ودعا روث، في بيانه إلى "فرض عقوبات على كبار المسؤولين بمصر، الذين "يديرون القمع"، وطالب بـ"زيادة الخطوات الدولية التي تتصدى لاتهامات جسيمة لحقوق الإنسان بمصر".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة المصرية بشأن تلك الانتقادات، غير أن الخارجية عادة ما تعتبر "هيومن رايتس ووتش" منظمة "مسيَّسة"، و"معروفة بأجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة"، حسب وصفها.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة أكدت مرارًا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.