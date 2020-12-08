البث الحي
الأخبار

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)
الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)
8/12/2020

نشر الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا، مقطع فيديو يشرح فيه طريقة عمل لقاح كورونا الجديد داخل الجسم بشكل مبسط.

وقال سواندا في منشور له عبر تطبيق إنستغرام "أصف هنا لمحة موجزة عن كيفية عمل لقاح كورونا، يعد أخذ اللقاح اختيارًا شخصيًا، وآمل أن يساعد هذا الفيديو شخصًا ما في اتخاذ هذا القرار بناء على إثبات العلم".

وخلال المقطع قال سواندا إن اللقاح الجديد يتكون من المادة الوراثية لفيروس كورونا "mRNA"، والتي تساعد بشكل أساسي في بناء الـ 29 بروتينا المكوّنة للفيروس.

وتنبني فكرة اللقاح على حقن الفرد بتركيز قليل من المادة الوراثية، حتى ينشط الجهاز المناعي للإنسان ضد الفيروس، ومن ثم تكوين أجسام مضادة له، ويصبح في حالة أشبه بالاستعداد لمواجهته في أي وقت.

وتابع سواندا، عند إصابة المريض بالعدوي بعد أخذ اللقاح، سيكون من السهل على الجهاز المناعي مواجهته، وتحجميه عن طريق الأجسام المضادة وباقي الخلايا المناعية المساعدة، وهو عكس ما يحدث في حالة إصابته من دون الحصول على اللقاح.

وحتى الآن، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، منذ ظهوره في الصين نهاية العام الماضي وحتى الآن، 68 مليونًا و120 ألفًا و569 شخصًا، وأودى بحياة مليون و554 ألفًا و211 مصابًا، في حين تعافت 47 مليونًا و180 ألفًا و409 حالات، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

وتتسابق دول عدة -من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والصين- لاستصدار التراخيص الطبية اللازمة لإتاحة لقاحاتها للاستعمال، وتتباين فعالية اللقاحات ما بين 70 في المئة وصولًا إلى أعلى من 95 في المئة، على حد تصريحات الشركات المصنّعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

حول هذه القصة

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

أفادت صحف بريطانية أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ستتلقى في الأسابيع المقبلة لقاح فايزر-بيونتك الذي حصل للتوّ على الضوء الأخضر من السلطات الصحّية البريطانية لمكافحة فيروس كورونا.

6/12/2020
المزيد من الأخبار

بعد شراء شيخ إماراتي لنصف نادٍ إسرائيلي.. هل تختفي عنصرية مشجعيه؟

الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان وموشيه هوغغ بعد توقيع الصفقة في دبي (رويترز)

السيسي والحقوقيون: "من زق الجنرال"؟

السيسي

الهند: مسؤولون يكشفون سبب مرض غامض أصاب المئات

ظهور مرض غريب جنوبي الهند (موافع التواصل)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهور عدد من المسلات الغامضة في عدد من الدول (موافع التواصل)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)

عنصر سابق من "فاغنر" يكشف خفايا شركة الأمن الروسية

أحد مقاتلي شركة فاغنر الروسية (الأناضول- أرشيف)