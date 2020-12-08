بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

نشر الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا، مقطع فيديو يشرح فيه طريقة عمل لقاح كورونا الجديد داخل الجسم بشكل مبسط.

وقال سواندا في منشور له عبر تطبيق إنستغرام "أصف هنا لمحة موجزة عن كيفية عمل لقاح كورونا، يعد أخذ اللقاح اختيارًا شخصيًا، وآمل أن يساعد هذا الفيديو شخصًا ما في اتخاذ هذا القرار بناء على إثبات العلم".

وخلال المقطع قال سواندا إن اللقاح الجديد يتكون من المادة الوراثية لفيروس كورونا "mRNA"، والتي تساعد بشكل أساسي في بناء الـ 29 بروتينا المكوّنة للفيروس.

وتنبني فكرة اللقاح على حقن الفرد بتركيز قليل من المادة الوراثية، حتى ينشط الجهاز المناعي للإنسان ضد الفيروس، ومن ثم تكوين أجسام مضادة له، ويصبح في حالة أشبه بالاستعداد لمواجهته في أي وقت.

وتابع سواندا، عند إصابة المريض بالعدوي بعد أخذ اللقاح، سيكون من السهل على الجهاز المناعي مواجهته، وتحجميه عن طريق الأجسام المضادة وباقي الخلايا المناعية المساعدة، وهو عكس ما يحدث في حالة إصابته من دون الحصول على اللقاح.

وحتى الآن، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، منذ ظهوره في الصين نهاية العام الماضي وحتى الآن، 68 مليونًا و120 ألفًا و569 شخصًا، وأودى بحياة مليون و554 ألفًا و211 مصابًا، في حين تعافت 47 مليونًا و180 ألفًا و409 حالات، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

وتتسابق دول عدة -من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والصين- لاستصدار التراخيص الطبية اللازمة لإتاحة لقاحاتها للاستعمال، وتتباين فعالية اللقاحات ما بين 70 في المئة وصولًا إلى أعلى من 95 في المئة، على حد تصريحات الشركات المصنّعة.