البث الحي
الأخبار

الاتحاد الدولي للصحفيين ينتقد اعتداءات الشرطة الفرنسية على الصحفيين

احتجاجات في فرنسا ضد عنف الشرطة (رويترز أرشيفية)
احتجاجات في فرنسا ضد عنف الشرطة (رويترز أرشيفية)
8/12/2020

وصف الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) أنتوني بيلانغير، اعتداءات الشرطة على الصحفيين في فرنسا، "بالفضيحة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، عقدته رابطة المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة (ACANU) عبر الاتصال المرئي، تناول التحديات التي تواجه الصحفيين في أجزاء مختلفة من العالم.

وفي معرض رده على سؤال مراسل الأناضول عن مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل في فرنسا واستخدام الشرطة العنف ضد الصحفيين، قال بيلانغير إنه التقى بوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في مكتبه منذ أسبوعين بخصوص المشروع القانون.

وذكر أن اللقاء كان صعبا ومتوترا، قائلا" هجوم الشرطة في فرنسا "على مواطنيها والصحفيين فضيحة".

وأكد بيلانغير أنه تشاور مع مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، حول الخطوات التي يجب اتخاذها بشأن مشروع القانون المثير للجدل.

وأضاف " لدينا مخاوف كثيرة بشأن الوضع الأخير في فرنسا، لأن الصحفيين يتعرضون للعنف وهم تحت الضغط، مشيرا إلى أن الاعتداءات على الصحفيين في فرنسا هي في الواقع، على جميع الصحفيين في العالم.

قانون الأمن الشامل

وتجتاح احتجاجات ومظاهرات عموم فرنسا منذ أيام، لرفض مشروع قانون الأمن الشامل، الذي تنص إحدى مواده، على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لأفراد  من الشرطة والدرك، بحسب شبكة يورو نيوز الأوربية ومقرها فرنسا.

وأثار مشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.

كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.

المصدر : الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

تقارير: بايدن يختار أول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية

الجنرال لويد أوستن يبلغ من العمر 67 عاماً وشارك في حربي العراق وأفغانستان (غيتي - أرشيفية)

اليمن: مقتل ضابط رفيع بقصف قوات مدعومة إماراتيا في أبين

جنازة ضابط بالجيش اليمني قتل في أبين على قوات المجلس الجنوبي المدعوم إماراتيا(رويترز أرشيفية)

"وليام شكسبير" يحصل على لقاح فايزر ضد كورونا

برطانيا تشرع في توزيع 4 ملايني جرعة من لقاح"فايزر وبيونتيك"

كيف سيتعامل فيسبوك وتويتر مع ترمب بعد مغادرته البيت الأبيض.. إليك التفاصيل

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

فيديو مؤثر: رسالة من طفل لأمه المعتقلة في مصر

رسالة مؤثرة موجهة من طفل لأمه الصحفية المعتقلة في مصر(مواقع التواصل) (مواقع)

جدل بين السيسي وماكرون حول أولوية القيم الدينية أم الإنسانية (فيديو)

ماكرون والسيسي في المؤتمر الصحفي (روتيرز)