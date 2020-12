بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهرت مسلّة معدنية غامضة بإحدى المناطق شمالي هولندا، بحسب ما أكّدت السلطات، وذلك بعد اكتشاف قطع مماثلة في الولايات المتحدة ورومانيا وبريطانيا.

وعثر متنزّهون على هذه المسلّة، الأحد الماضي، في ملكية خاصة بالقرب من محمية كيكينبرغ في منطقة فريزلاند، حسب إيمكي بورما الناطق باسم جمعية "شتاتسبوسبيهير" الهولندية لحرّاس الغابات.

وقال بورما في تصريحات لوكالة فرانس برس "نظنّ أنها نُصبت في الموقع خلال عطلة نهاية الأسبوع على الأرجح لأن متنزّهين عثروا عليها… لكنّنا لا نعلم كيف وصلت إلى هنا".

وتفحّص حراس غابات المسلّة، صباح الإثنين، وباشروا بالبحث عن أدلّة تسمح بمعرفة مصدرها.

Just another Monday with the Isle of Wight trending… nope I’m not sure if it’s aliens, a Coldplay pr stunt or a local mirror dealer drumming up trade but it got us all down the beach anyway #monolith #monday #compton #IsleofWight pic.twitter.com/eIscRRRu2B

— Rob da Bank (@RobdaBank) December 7, 2020