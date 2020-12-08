بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في هولندا

ظهرت مسلّة معدنية غامضة بإحدى المناطق شمالي هولندا، بحسب ما أكّدت السلطات، وذلك بعد اكتشاف قطع مماثلة في الولايات المتحدة ورومانيا وبريطانيا.

وعثر متنزّهون على هذه المسلّة، الأحد الماضي، في ملكية خاصة بالقرب من محمية كيكينبرغ في منطقة فريزلاند، حسب إيمكي بورما الناطق باسم جمعية "شتاتسبوسبيهير" الهولندية لحرّاس الغابات.

وقال بورما في تصريحات لوكالة فرانس برس "نظنّ أنها نُصبت في الموقع خلال عطلة نهاية الأسبوع على الأرجح لأن متنزّهين عثروا عليها… لكنّنا لا نعلم كيف وصلت إلى هنا".

وتفحّص حراس غابات المسلّة، صباح الإثنين، وباشروا بالبحث عن أدلّة تسمح بمعرفة مصدرها.

Just another Monday with the Isle of Wight trending… nope I’m not sure if it’s aliens, a Coldplay pr stunt or a local mirror dealer drumming up trade but it got us all down the beach anyway #monolith #monday #compton #IsleofWight pic.twitter.com/eIscRRRu2B — Rob da Bank (@RobdaBank) December 7, 2020

وكان نصب مماثل قد اكتشف، في منتصف نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، بصحراء يوتا في الولايات المتحدة قبل أن يختفي بعد أيّام.

وظهرت مسلّتان أخريان بعد بضعة أيّام في رومانيا وكاليفورنيا، وعُثر على رابعة الأحد على شاطئ جزيرة وايت جنوبي إنجلترا.

ونشرت وسائل إعلام هولندية صورًا للعمود، الذي عُثر عليه، الأحد، في منطقة فريزلاند، والذي يبدو أقلّ وهجًا من المسلّات الأخرى، حسب القناة المحلية "أومروب فريزلان".

وتطرّقت المحطّة إلى احتمال أن يكون العمل ثمرة حملة ترويجية تجريها "جمعية عيد رأس السنة"، التي تقضي مهمّتها بلفت انتباه الرأي العام إلى بلدة أو جمعية ما في البلد.

وحققت هذه الاكتشافات الغريبة انتشارًا كبيرًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد توقّف كثر عند أوجه الشبه مع المسلّات الغريبة من خارج كوكبنا في فيلم ستانلي كوبريك "2001، أوديسا الفضاء".

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "ذا موست فايمس أرتيست" وتتخذ مقرًا لها بولاية نيومكسيكو الأمريكية، مسؤوليتها عن وضع المسلّة في يوتا، ونشرت صورة للعمل عبر "إنستغرام" طارحة إياه للبيع بسعر 45 ألف دولار. لكنها أوضحت أن لا علاقة لها بالمسلّات المكتشفة في رومانيا وبريطانيا وهولندا.