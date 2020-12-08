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إعلامي بريطاني يهاجم بوغبا ومسعود أوزيل.. والأخير يرد

لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)
لاعب مانشيستر يونايتد بول بوغبا (يمين) ولاعب أرسنال مسعود أوزيل (يسار) (موافع التواصل)
8/12/2020

هاجم الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، اللاعب الألماني مسعود أوزيل والنجم الفرنسي بول بوغبا، بسبب تقاضيهما رواتب كبيرة من أنديتهما الإنجليزية.

ويعد النجمان من أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتقاضي أوزيل نحو 380 ألف يورو أسبوعيًّا، في المقابل يتلقى نجم مانشستر يونايتد نحو 318 ألف يورو أسبوعيًّا.

وجاء هجوم مورغان على اللاعبين، بعد صورة نشرها نجم خط وسط أرسنال أوزيل ومن خلفه جماهير "الغنرز" على حسابه بموقع تويتر، أمس الإثنين، وتحدث فيها الألماني عن الشعور بوجود المشجعين من خلفه.

وأعاد مورغان نشر تغريدة أوزيل على صفحته معلقا عليها "مشجعو أرسنال الحقيقيون ليسوا خلفك. أنت وبول بوغبا لدينا، تُدفع لكما مبالغ زائدة بشكل كبير، وأداء ضعيف بشكل كبير، وشعورك بأهميتك مبالغ به بشكل صادم".

لم يفوّت أوزيل الفرصة للرد على تغريدة مورغان بتعليق ساخر، قائلًا: "بيرس يا صديقي، يبدو أنك لست من كبار المعجبين بأبطال العالم (يقصد ألمانيا وفرنسا)، أتمنى أن ترى الأشياء جيدًا كما تسمعها".

ويتعرض أوزيل ونجم مانشستر يونايتد بوغبا في الآونة الأخيرة، إلى هجوم مستمر من الصحافة البريطانية، بسبب تقاضي الأول راتبًا ضخمًا في ظل عدم مشاركته في أية بطولة مع فريق أرسنال، وتذبذب مستوى الفرنسي الكبير وعدم استقرار أدائه مع الشياطين الحمر.

وتتعاطف نسبة كبيرة من عشاق أرسنال مع "عازف الليل" وترى أنه مظلوم لأنه استُبعد رغم التزامه التام مع النادي، في حين أن معظم جماهير اليونايتد ساخطة على بوغبا لظهوره بمستويات سيئة منذ الموسم الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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