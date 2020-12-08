أول تعليق إماراتي على جهود الكويت لإتمام المصالحة الخليجية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الثلاثاء، إن بلاده تثمن جهود الكويت والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن بالخليج العربي، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها قرقاش عبر حسابه على تويتر، وهو أول تعليق إماراتي على البيان الكويتي، الذي صدر الجمعة، وبشر بجهود مثمرة جرت مؤخرا بشأن التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام.

وفي تغريدته قال قرقاش: "تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي".

وأضاف أن بلاده "تدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع، وتؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".

تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الاربع، وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي وإستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 8, 2020

وكان متحدث الخارجية المصرية أحمد حافظ قد أعرب في بيان صدر، في وقت سابق الثلاثاء، عن "تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعي العربي، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية".

وأضاف حافظ: "نأمل في هذا الصدد أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة، ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه".

وأعلن وزير الخارجية والإعلام الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، الجمعة الماضية، إجراء "محادثات مثمرة" ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

وذكر في بيان متلفز، أن جميع الأطراف المعنية أكدت خلال هذه المفاوضات "حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبها".

وبينما غرد وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب البيان الكويتي، مؤكدا أن "أولوية بلاده كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة"، أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في تغريدة، عن تقدير بلاده لجهود الكويت بتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية.

بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية. نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) December 4, 2020

ومنذ يونيو/ حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".