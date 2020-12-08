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أردوغان يتبرع بلوحة خط عربي لمسجد "آيا صوفيا"

تبرع الرئيس التركي بلوحة خط عربي، لمسجد آيا صوفيا الكبير (الأناضول)
تبرع الرئيس التركي بلوحة خط عربي، لمسجد آيا صوفيا الكبير (الأناضول)
8/12/2020

تبرع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلوحة خط عربي لمسجد آيا صوفيا الكبير، الذي أعيد افتتاحه للعبادة عقب 86 عامًا من تحويله إلى متحف.

وبلغ حجم اللوحة 234 × 350 سم، وتضمنت الآيتين رقم 159 و160 من سورة آل عمران.

وكتب اللوحة الخطاط محمد أوزتشاي، وعُلقت داخل المسجد قريبًا من المنبر، بماء الذهب على خلفية سوداء.

وكُتب السطران الأول والأخير بخط النسخ الجلي، فيما خُطّت الأسطر 2 و3 و4 بخط الثلث الجلي.

وتضمّنت اللوحة -إلى جانب الآيات- اسم الخطاط وتاريخ التبرع وعبارة: وقف من رجب طيب أردوغان لمسجد آيا صوفيا الكبير بمناسبة إعادة افتتاحه للعبادة.

ووقّع أردوغان في يوليو/تموز الماضي، مرسومًا بفتح "آيا صوفيا" مسجدًا للصلاة في إسطنبول، بعد أن ألغت محكمة تركية مرسومًا حكوميًا يعود إلى عام 1934 حوّل المبنى التاريخي إلى متحف.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، استعمل كاتدرائية لمدة 900 عام، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعًا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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