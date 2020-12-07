مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

باستخدام مجهر (ميكروسكوب) وبعض أدوات النحت وأقلام الرصاص، يبدع شاب مصري تماثيل فرعونية مميزة على السنون الصغيرة لأقلام الرصاص.

واستوحى إبراهيم بلال (28 عامًا) الفكرة من فنان تايواني شاهد أعماله على الإنترنت؛ فقرر استثمارها لتسليط الضوء على التاريخ المصري القديم بأسلوب فريد.

وقال بلال لرويترز "أنا بدأت نحت منذ نحو 3 سنوات عندما رأيت منحوتة لفنان تايواني على سن قلم رصاص؛ فأعجبتني الفكرة جدًا وجذبني الموضوع، وقلت لازم أجربه".

ويواصل "بدأت أحاول محاولات كثيرة جدًا وفاشلة في البداية إلى أن تمكنت من عمل أول منحوتة، وهذا أعطاني ثقة لأكمل وأركز أكثر".

وتابع "نشرت أعمالي على منصات التواصل؛ فقابلها الناس بتقدير واهتمام. كانت الأفكار ضعيفة، ولأن الفن عبارة عن فكرة، فقررت أن أناقش فكرة معينة أو رسالة أوصلها".

وأضاف "وبعد تفكير اهتديت إلى أن الآثار المصرية أفضل فكرة يمكن الترويج لها وتجسيدها وإعادة إحيائها عن طريق هذا النوع من النحت".

مساء الخير عليكم جميعا ❤️

من أعمالي نحت على سن القلم الرصاص

جزء من مشروعي للترويج للسياحة والآثار المصرية 🌸 pic.twitter.com/0XKE4CyGOb — Ebrahim Belal (@belals_art) August 20, 2020

ويسّوق الفنان، خريج كلية الحقوق، أعماله الفنية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي ويدير قناة تعليمية على يوتيوب يعرض من خلالها تقنياته.

ويعتزم بلال تنظيم معرض قريبًا ليتسنى له بيع 22 عملًا فنيًا أبدعها على سنون الأقلام الرصاص.