مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

قد يصبح زوج فريد من الأحذية الرياضية صممته شركة "أديداس" للتجهيزات الرياضية وصانع الخزف الألماني "ميسن"، أول حذاء من نوعه يباع بسعر مليون دولار، حسب توقعات دار "سوذبيز" التي تعرضه في مزاد.

وبدأت دور المزادات في السنوات الأخيرة تولي اهتمامًا ببيع الأحذية الرياضية لهواة الجمع، لكنها لم تعرض حتى الآن سوى نماذج من مجموعات، ولو أن بعضها مجموعات محدودة.

أما النموذج الذي يُعرض للبيع عبر الإنترنت، من الإثنين وحتى 16 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، فهو فريد من نوعه وقدرت "سوذبيز" قيمته بما بين "دولار واحد ومليون" دولار.

وقد استُوحي تصميم هذا الحذاء من أحذية "زد إكس 8000" التي طرحتها "أديداس" للبيع ولقيت إقبالًا شعبيًا كبيرًا.

وتولى حرفيون من "ميسن" تلوين الحذاء، ثم لصقوا بعد ذلك على فردتيه قطعًا خزفية مزينة أيضًا.

وهذا الحذاء الرياضي غير مخصص للاستخدام الفعلي، ومن ثم لا يمكن انتعاله.

وقد يسهم تصميم هذا الحذاء وندرته وسعره في الارتقاء بسوق الأحذية الرياضية المخصصة لهواة الجمع إلى مرحلة جديدة.

وحُطِّم الرقم القياسي لسعر حذاء رياضي مرات عدة هذه السنة، آخرها بيع حذاء "إير جوردان 1" من شركة "نايكي" مقابل 615 ألف دولار خلال مزاد نظمته دار "كريستيز" في منتصف أغسطس/ آب الماضي.

ولاحظ مدير تنمية المبيعات عبر الإنترنت في "سوذبيز" براهم واتشتر أن "ثمة تطور في السوق، إذ باتت مثل هذه الأحذية الرياضية تُعتبر فنًا".

وكانت "نايكي" حتى الآن الأكثر رواجًا بين هواة الجمع من خلال العلامة التجارية التابعة لها "جوردان براند"المرتبطة بالنجم التاريخي لكرة السلة الأمريكية السابق مايكل جوردان.

أما نائب رئيس منصة "ستوكس" للتجارة الإلكترونية، فرأى أن دور المزادات تفيد من ظهور ثقافة "الحذاء الرياضي" و"تستخدمها لجذب جمهور جديد إلى منظومتها".

وأكد أن "هذه المنتجات النادرة للغاية التي تقدمها دور المزادات تحظى فقط باهتمام أغنى 0.01 في المئة من هواة الجمع"، بينما توفر المنصات المتخصصة مثل "ستوكس" إمكانية "الوصول إلى البقية".

