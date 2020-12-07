مرض غامض يودي بحياة شخص ويصيب المئات في الهند

أعلن مسؤول هندي، الإثنين، وفاة شخص على الأقل ونقل المئات إلى المستشفى بسبب مرض غامض في ولاية أندرا براديش جنوبي الهند.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 400 مريض يشكون من صداع ونوبات صرع لدى مستشفى حكومي في بلدة إيلورو التابعة لمنطقة غرب جودافاري خلال الأيام الثلاثة الماضية، خرج منهم 16.

وقال هيمانشو شوكلا، أحد كبار المسؤولين الإداريين في المنطقة: "حتى الآن، هناك 402 حالة دخول إلى المستشفى إجمالا.. سبب المرض غير معروف حتى الآن".

وطالب ن. تشاندرابابو نايدو رئيس وزراء ولاية أندرا براديش السابق بإجراء تحقيق محايد وشامل في الحادث.

ووفقا للأطباء، يعاني المرضى من الإغماء والدوخة والصداع وأعراض مرض الصرع، وجاءت اختبارات فيروس كورونا لديهم، سلبية، بحسب صحيفة ذا هندو المحلية.

وقال ممثلو السلطات الصحية المحلية: لم يتم تحديد العامل المسبب للمرض. تم إرسال عينات من الماء والغذاء والدم من المرضى لتحليلها إلى مختبر الفحص الطبي الشرعي.

ويرى بعض الأطباء، احتمال حدوث هذه العدوى الجماعية، نتيجة تلوث الهواء أو بسبب استخدام منتجات غذائية رديئة الجودة.