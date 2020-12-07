ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل في مصر مقطع فيديو لرجل مسن يرمى الأموال من على شرفة منزله باتجاه الشارع وسط تزاحم وصراخ المارة في مدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.

وبيّن شهود عيان أن الرجل يدعى صبري صدومة، وهو مهندس بترول محال للمعاش، ومن أغنياء مدينة أوسيم، وكان قد أقدم على هذا الفعل مرتين سابقا، حيث يقوم برمي الأموال على الناس ويقول "ادعوا لعمكم صبري".

من جانبه، قال شقيقه عصام صدومة في اتصال هاتفي على إحدى الفضائيات المصرية إن شقيقه البالغ من العمر 65 عاما، لديه فائض من أموال الزكاة، فقرر أن يوزعها على الناس في الشارع، إلا أن الناس تزاحمت عليه فصعد إلى منزله وألقى الأموال من الشرفة على هذا النحو الموضح في الفيديو.

وأضاف أن هذا الأمر تكرر مرتين قبل ذلك، موضحا أنه كان يرمي هذه المرة نقودا من فئة 50 و100 و200 جنيه مصري.

وتابع قائلا إن ما يفعله شقيقه غير صائب في رأيه لأن صدقة السر أفضل من العلن، ولأنه يتسبب في تزاحم الناس وتعطيل حركة المرور، كما أن هناك الكثير من الوسائل الأخرى لتوزيع الصدقات.

ومنذ حوالي شهر تقريبا انتشرت مقاطع فيديو مماثلة لنفس الشخص وهو يلقي الأموال على الناس في الشارع، ما تسبب في تدافعهم وسقوط بعضهم أرضا.