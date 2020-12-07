البث الحي
الأخبار|مصر

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)
الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)
7/12/2020

تداول رواد مواقع التواصل في مصر مقطع فيديو لرجل مسن يرمى الأموال من على شرفة منزله باتجاه الشارع وسط تزاحم وصراخ المارة في مدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة.

وبيّن شهود عيان أن الرجل يدعى صبري صدومة، وهو مهندس بترول محال للمعاش، ومن أغنياء مدينة أوسيم، وكان قد أقدم على هذا الفعل مرتين سابقا، حيث يقوم برمي الأموال على الناس ويقول "ادعوا لعمكم صبري".

من جانبه، قال شقيقه عصام صدومة في اتصال هاتفي على إحدى الفضائيات المصرية إن شقيقه البالغ من العمر 65 عاما، لديه فائض من أموال الزكاة، فقرر أن يوزعها على الناس في الشارع، إلا أن الناس تزاحمت عليه فصعد إلى منزله وألقى الأموال من الشرفة على هذا النحو الموضح في الفيديو.

وأضاف أن هذا الأمر تكرر مرتين قبل ذلك، موضحا أنه كان يرمي هذه المرة نقودا من فئة 50 و100 و200 جنيه مصري.

وتابع قائلا إن ما يفعله شقيقه غير صائب في رأيه لأن صدقة السر أفضل من العلن، ولأنه يتسبب في تزاحم الناس وتعطيل حركة المرور، كما أن هناك الكثير من الوسائل الأخرى لتوزيع الصدقات.

ومنذ حوالي شهر تقريبا انتشرت مقاطع فيديو مماثلة لنفس الشخص وهو يلقي الأموال على الناس في الشارع، ما تسبب في تدافعهم وسقوط بعضهم أرضا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

"مندهشون من فرش السجادة الحمراء لديكتاتور".. احتجاجات في فرنسا ضد زيارة السيسي (فيديو)

الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في باريس (ر ويترز)

أردوغان: على أوربا التخلص من العمى الاستراتيجي شرق المتوسط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي - أرشيفية)

تساؤلات حول مستقبل قناة السويس.. موانئ دبي: نسعى لربط المنطقة بأوربا عبر إسرائيل

توقع سليم أن يبلغ الحجم المبدئي للتجارة الثنائية بين الإمارات وإسرائيل 5 مليارات دولار (رويترز)

منظمة دولية: مصر لم ترَ مثيلا لقمع نظام السيسي في تاريخها الحديث

الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون (يمين) ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي (يسار). (روتيرز)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

احتفالا بهدفه.. جيمي فاردي يكسر راية ركنية عليها علم المثليين (فيديو)

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي يحتفل بهدفه (رويترز)

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

ماكرون: فرنسا ستبيع السلاح لمصر بغض النظر عن سجل حقوق الإنسان (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)