إماراتي من الأسرة الحاكمة يشتري نصف أسهم نادٍ إسرائيلي يعادي العرب

اشترى أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي نحو 50 بالمئة من أسهم نادٍ إسرائيلي معروف بعنصرية مشجعيه ومعادتهم للعرب والمسلمين.

وأعلن نادي "بيتار القدس" الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسرائيلي لكرة القدم، الإثنين، أن نحو 50 بالمئة من أسهمه انتقلت للشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، وذلك في تطوّر لافت لا سيّما أن هذا النادي معروف بقاعدته الجماهيرية المعادية للعرب.

وقال النادي في بيان إن الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان وقع "اتفاقية شراكة" مع مالك النادي موشي هوغيغ، واصفًا الصفقة بأنها "يوم تاريخي ومثير".

ونقلت قناة إسرائيلية عن مقربين من آل نهيان إنه سيتم الإبقاء على "إيلي أوحنا" رئيسًا للنادي، فيما سيتولى محمد نجل الشيخ الإماراتي منصب نائب الرئيس.

ويأتي هذا التطور الأول من نوعه على الصعيد الرياضي بعد تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، منتصف أغسطس/ آب الماضي.

ايام تاريخية: الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان من العائلة الحاكمة في الامارات اشترى نصف فريق كرة القدم الإسرائيلي بيتار أورشليم القدس. pic.twitter.com/iReFgVlypu — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) December 7, 2020

حدث تاريخي: الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان من العائلة الحاكمة في الامارات اشترى نصف فريق كرة القدم الإسرائيلي بيتار أورشليم القدس. وقال الشيخ: ״يسعدني أن أكون شريكًا في هذا النادي من هذه المدينة عاصمة إسرائيل وواحدة من أقدس مدن العالم. نرى أمام أعيننا النتيجة الهائلة لثمار السلام״ pic.twitter.com/p8Wbja1QCT — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 7, 2020

وبحسب البيان، فإن آل نهيان "اشترى نحو 50 بالمئة من بيتار مقابل استثمار قدره 300 مليون شيكل (نحو 92 مليون دولار) في النادي على مدى عشرة أعوام"، مضيفًا أن محمد نجل الشيخ حمد بن خليفة، سيكون عضوًا في مجلس الإدارة الجديد، و"سيمثل (والده) في جميع الأمور المتعلقة بالنادي".

وقال هوغيغ في البيان "نحن نقود النادي معًا، جميعًا، إلى حقبة جديدة من التعايش والإنجازات والأخوة لنادينا ومجتمعنا والرياضة الإسرائيلية".

ومنذ أيام، يوجد مالك النادي الإسرائيلي، موشى هوجيج، ورئيسه أوحنا، في أبو ظبي، ووصف النادي -في بيان- توقيع العقد بـ"التاريخي".

وأضاف: "ستستخدم الأموال التي ستدخل خزينة النادي في الاستثمار بالبنية التحتية والشباب وشراء لاعبين"، متابعًا "سنُشكّل مجلس إدارة جديد للمجموعة يضم أيضًا محمد، نجل الشيخ حمد بن خليفة، الذي سيكون ممثلًا له في كل ما يتعلق بالنادي".

ونقلًا عن بيان بيتار، قال آل نهيان إنه "سعيد" لتملكه جزئيًّا فريقًا في أحد أقدس المدن في العالم، و"سعيد بالمشاركة" في "التغييرات" التي تجري في النادي، مضيفًا "يمكننا أن نرى أمام أعيننا الثمار الهائلة للسلام والأخوة بين الأمم، ونحن نشق طريقًا جديدًا في التقريب بين شعبي الدولتين"، وختم البيان بشعار النادي: "يلا بيتار!".

ويعد مشجعو "بيتار القدس" تاريخيًّا معادين للمسلمين والعرب، لا سيّما مجموعة المشجعين اليمينيين المتطرفة "لا فاميليا" المعروفة بأغانيها ضد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

و"بيتار القدس" هو الفريق الإسرائيلي الوحيد الذي لم يضم في صفوفه لاعبًا عربيًّا، لكنه عمل على تغيير صورته في السنوات الأخيرة، ونال في 2017 جائزة بسبب جهوده لمكافحة العنصرية.

وكان مشجعو الفريق الإسرائيلي خطّوا، الثلاثاء الماضي، عبارات مسيئة للنبي محمد (عليه الصلاة والسلام) والعرب، ورافضةً لبيع حصة من أسهمه للأسرة المالكة الإماراتية، على السور الخارجي لملعب النادي في مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، وفق موقع "sport1″، التابع لصحيفة "معاريف" العبرية.

مشجعو #بيتار_القدس يوجهون إساءات إلى الرسول ﷺ عقب إعلان نية أحد أفراد الأسرة الحاكمة في #الإمارات شراء حصة من النادي. pic.twitter.com/TGLi1DIk1s — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 2, 2020

#عاجل: اشترى ساعدة الشيخ حمد بن خليفة 50٪ من of بيتار القدس. حوالي 300 مليون شيكل / 340

درهم في 10 سنوات. سيكون ابنه في المجلس. نادر وغير معقول. الصفقة الأكثر سريالية في تاريخ كرة القدم؟ أم كرة القدم بشكل عام؟ — Uri Levy (@Levyninho) December 7, 2020

#تطبيع #رياضة_ميديا #شراء #تجارة

قد نستوعب بعض مظاهر التطبيع العلمي او التجاري

اما ان يقوم ما يسمى شيخ اماراتي بشراء ٥٠% من النادي الاسرائيلي بيتار القدس وهو احقر واسفل واقذر ناد رياضي في اسرائيل فهذا امر لا يمكن استيعابه

اعضاء النادي رفعوا لافتات تبصق على الشاري العربي — Sufian Asali (@AsaliSufian) December 7, 2020

ومن المواقف العنصرية الفجة لرابطة مشجعي الفريق، مطالبتهم إدارة النادي، في يونيو/حزيران 2019، بالعدول عن ضم اللاعب النيجيري، محمد علي، بسبب اسمه، أو تغيير الاسم، كشرط لقبول لعبه بالفريق.

#الإمارات تستحوذ على 50% من أسهم نادي "بيتار القدس" أكثر النوادي تطرفًا وعنصرية في إسرائيل، اعتاد مشجعوه على سبِّ العرب والإساءة للنبي الكريم .. لا استغراب، فالطيورُ على أشكالها تقع ..

الإمارات أيضًا الأشد عداوةً للعرب والمسلمين ! pic.twitter.com/7hVOyZQOJz — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 7, 2020

واعتبر مغردون أن الأمر أكبر من كونه صفقة رياضية، وأكبر من اعتباره نتيجة للتطبيع بين الطرفين، إنما علاقة تصل حد التمويل الإماراتي لإسرائيل.

لو وضعهم المادي بيتحمل لبعثولهم مساعدات مادية بحته . كل العملية التطبيعية لضخ سيولة نقدية انقاذا لاقتصاد الكيان. #حمد_بن_خليفة يشتري 50% من نادي بيتار القدس العنصري https://t.co/CRwBXKckmF — Mohammad Assaf (@ArchMAssaf) December 7, 2020

أقسم بالله الموضوع أكبر من تطبيع …!؟ الشيخ الإماراتي حامد بن خليفة آل نهيان يشتري 50% من فريق "بيتار القدس" pic.twitter.com/a9YwPS6inP — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) December 7, 2020

وكتب الكاتب والمحلل صالح النعامي: "هذا الفريق، الذي يردد مشجعوه شعار (الموت للعرب)، ويسب نبي الإسلام، كشعار للتشجيع، يتوشح شعاره الشيخ الإماراتي، وهو شعار حركة (بيتار) اليمينية التي تعد الأردن جزءًا من إسرائيل".

حمد بن خليفة آل نهيان يوقع رسميا على شراء نصف أسهم فريق "بيتار يروشليم" الصهيوني هذا الفريق، الذي يردد مشجعوه شعار" الموت للعرب" ويسب نبي الإسلام، كشعار للتشجيع الشيخ الإماراتي، في الصورة، يتوشح شعار الفريق،وهو شعار حركة "بيتار" اليمينية التي تعد الأردن جزء من إسرائيل pic.twitter.com/jbt2eJd6OD — د.صالح النعامي (@salehelnaami) December 7, 2020

وكتب رامي عبده، مؤسس ورئيس المرصد الأورمتوسطي، أن أكثر من 33 مليون دولار، دفعت للنادي الإسرائيلي، الذي يعتبر رمزًا للسيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة، وجماهيره معروفة بدعوتها لقتل العرب ومهاجمة الرموز الإسلامية.

حمد بن خليفة آل نهيان يتمم صفقة شراء 50% من أسهم نادي "بيتار يروشليم" اليميني المتطرف بأكثر من 33 مليون دولار. جماهير النادي الذي يعتبر رمزاً للسيادة الإسرائيلية على #القدس المحتلة معروفة بدعوتها لقتل العرب ومهاجمة الرموز الإسلامية. pic.twitter.com/S1VeaXAqhU — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 7, 2020

ومنذ تطبيع العلاقات، وقعت كل من الإمارات والبحرين مجموعة من الصفقات مع إسرائيل إن كان في السياحة، الطيران أو الخدمات المالية.

وقد ندّد الفلسطينيون بالاتفاقات لأنها تخالف سياسة جامعة الدول العربية التي أكدت لأعوام طويلة أنه ينبغي ألا تكون هناك علاقات مع إسرائيل حتى الوصول إلى السلام مع الفلسطينيين.