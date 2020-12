شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هاجم سرب نحل طائرتين تابعتين لشركة "إير فيستارا" في مطار مدينة كولكاتا شرقي الهند، ما تسبب في تأخر إقلاعهما لمدة ساعة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوم نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة وعلى أحد النوافذ، حتى إن مسؤولي المطار اضطروا لاستخدام خراطيم المياه لتفريق السرب.

وغرد أحد أفراد طاقم الطائرة قائلا "طقس سيئ، خطأ تقني، طائرة وصلت متأخرة، هذه بعض أسباب تأخر رحلتك، وأضف إلى قائمتك: سرب من نحل العسل".

Bad weather. A technical fault. A late-arriving aircraft. Just some of the reasons your flight might be delayed…

One to add to the list: A Swarm Of Bees!🐝

Footage from #KolkataAirport today… Water Cannon had to be used to disperse the bees!😱@aaikolairport pic.twitter.com/SGHWYElxNa

— BiTANKO BiSWAS (@Bitanko_Biswas) November 30, 2020