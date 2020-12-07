البث الحي
الأخبار|الهند

شاهد: سرب نحل يتسبب في تأخير إقلاع طائرتين لمدة ساعة

هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)
هجم سرب نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة (موافع التواصل)
7/12/2020

هاجم سرب نحل طائرتين تابعتين لشركة "إير فيستارا" في مطار مدينة كولكاتا شرقي الهند، ما تسبب في تأخر إقلاعهما لمدة ساعة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي هجوم نحل كثيف على الجانب الأيمن من الطائرة وعلى أحد النوافذ، حتى إن مسؤولي المطار اضطروا لاستخدام خراطيم المياه لتفريق السرب.

وغرد أحد أفراد طاقم الطائرة قائلا "طقس سيئ، خطأ تقني، طائرة وصلت متأخرة، هذه بعض أسباب تأخر رحلتك، وأضف إلى قائمتك: سرب من نحل العسل".

من جانبه، قال المتحدث باسم الشركة الهندية لـصحيفة تايمز أوف إينديا "في غضون دقائق، استقر الكثير من النحل على متن الطائرة كما لو كان يستعد لبناء خلية".

وأضاف "كان لابد من رش خراطيم المياه لمدة 30 دقيقة لطردها. وأقلعت الرحلة في النهاية في الساعة 6:30 مساء بدلا من 5:30".

غير أن تلك الحادثة التي وقعت في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني  الماضي، ليست هي الأولى من نوعها، إذ شهد مطار كولكاتا واقعة مماثلة عام  2019، أدت إلى تأخر إقلاع الطائرة لمدة ساعتين ونصف تقريبا، كما حصلت حوادث مشابهة عام 2012 أيضا، بحسب تايمز أوف إينديا.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

نيويورك تايمز: الصين تروج للأكاذيب والمؤامرات لإخفاء مصدر جائحة كورونا

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)

الوباء لا يزال قويا.. تفشٍ قياسي لكورونا في أمريكا وبدء التلقيح في روسيا وقريباً في بريطانيا

على مدى أسبوعين، سجّلت الولايات المتحدة بشكل متكرر أكثر من ألفي وفاة كل يوم (REUTERS)
الأكثر قراءة

رشاش وأقمار اصطناعية.. إيران تكشف تفاصيل اغتيال العالم النووي فخري زاده

نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي (رويترز)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مرتزق روسي سابق يوقف نشر مذكرات "محرجة" لبوتين ومؤسس شركة فاغنر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تأخرت أسطوانات الأكسجين فمات مرضى كورونا

تعقيم أحد الفصول الدراسية في مدينة بيشاور الباكستانية وسط انتشار لفيروس كورونا (رويترز)