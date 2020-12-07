تعرف على أكبر 25 شركة مصنّعة للأسلحة في العالم

هيمنت الشركات الأمريكيّة والصينيّة على سوق الأسلحة العالمية عام 2019، في حين ظهر الشرق الأوسط للمرّة الأولى بين أكبر 25 شركة مُصنّعة للأسلحة والخدمات العسكرية، على ما جاء في تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، الإثنين.

وفيما يأتي قائمة كبرى الشركات وحجم مبيعاتها في سوق الأسلحة العالمية ونسبة الأسلحة من مجموع مبيعاتها.

1. لوكهيد مارتن – الولايات المتحدة – 53,23 مليار دولار من سوق الأسلحة العالمية عام 2019 (ما يمثل 89 في المئة من مجموع مبيعات المجموعة).

2. بوينغ -الولايات المتحدة- 33.58 مليار دولار (44 في المئة).

3. نورثروب غرومان -الولايات المتحدة- 33.58 مليار دولار (44 في المئة).

4. رايثيون -الولايات المتحدة- 25.32 مليار دولار (87 في المئة).

5. جنرال دايناميكس -الولايات المتحدة- 24.5 مليار دولار (62 في المئة).

6. أفييشن إنداستري كوربوريشن أوف تشاينا (شركة صناعة طيران الصين) -الصين- 22.47 مليار دولار (34 في المئة).

7. بي إيه إي سيستمز -بريطانيا- 22.24 مليار دولار (95 في المئة).

8. تشاينا إلكترونيكس تكنولوجي غروب كوربوريشن "سي اي تي سي" (مجموعة تكنولوجيا إلكترونيات الصين) -الصين- 15.09 مليار دولار (46 في المئة).

9. تشاينا نورث إنداستريز غروب كوربوريشن "نورينكو" (مجموعة صناعات شمال الصين) -الصين- 14.54 مليار دولار (22 في المئة).

10. ال 3 هاريس تكنولوجيز (ال 3 هاريس للتكنولوجيات) -الولايات المتحدة- 13.92 مليار دولار (77 في المئة).

11. يونايتد تكنولوجيز (يونايتد للتكنولوجيات) -الولايات المتحدة- 13.1 مليار دولار (17 في المئة).

12. ليوناردو -إيطاليا- 11.11 مليار دولار (72 في المئة).

13. إيرباص -أوربا- 11.05 مليار دولار (14 في المئة).

14. تاليس -فرنسا- 9.47 مليارات دولار (46 في المئة).

15. ألماز-أنتي -روسيا- 9.42 مليارات دولار (98 في المئة).

16. هانتينغتون انغلز انداستريز (هانتينغتون انغلز للصناعات) -الولايات المتحدة- 7.74 مليارات دولار (87 في المئة).

17. داسو افييشن غروب (مجموعة داسو للطيران) -فرنسا- 5.76 مليارات دولار (70 في المئة).

18. هانيويل انترناشونال (هانيويل الدولية) -الولايات المتحدة- 5.33 مليارات دولار (15 في المئة).

19. ليدوس -الولايات المتحدة- 5.33 مليار دولار (48 في المئة).

20. بوز ألن هاميلتون -الولايات المتحدة- 5.14 مليارات دولار (69 في المئة).

21. جنرال إلكتريك -الولايات المتحدة- 4.76 مليارات دولار (5 في المئة).

22. إيدج -الإمارات- 4.75 مليارات دولار (95 في المئة).

23. رولز-رويس -بريطانيا- 4.71 مليارات دولار (24 في المئة).

24. تشاينا ساوث انداستريز غروب كوربورايشن "سي اس جي سي" (مجموعة صناعات جنوب الصين) -الصين- 4.61 مليارات دولار (16 في المئة).

25. يونايتد شيبيلدينغ (شركة يونايتد لصناعة السفن) -روسيا- 4.5 مليارات دولار (83 في المئة).