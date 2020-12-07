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اتفاق بين قناة إسرائيلية ومجموعة "أبو ظبي للإعلام" لتطوير المحتوى وتبادل الأخبار

شعار قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية (رويترز)
شعار قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية (رويترز)
7/12/2020

أعلنت قناة "أي 24 نيوز" الدولية ومقرها إسرائيل، ومجموعة أبو ظبي للإعلام، الإثنين، عن توقيعهما مذكرة تفاهم "لتطوير المحتوى" و"توفير تغطية إخبارية متبادلة" لطواقم المؤسستين الإعلاميتين، وفق بيان صادر عن الجانبين.

وتسمح مذكرة التفاهم بين "أي 24 نيوز" التي تبث باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ومجموعة أبو ظبي للإعلام وهي شركة خدمات عامة للإعلام تقدم خدماتها لقنوات أبو ظبي، وأبو ظبي الرياضية، وشبكة أبو ظبي الإذاعية "بتبادل التغطية في مجال الأخبار والقضايا الراهنة والتقارير وإنتاج المحتوى"، مع التركيز على اللغة العربية.

وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة "أي 24 نيوز" التي انطلقت في العام 2013، فرانك ملول، على أن الشراكة تمثل "خطوة ستسمح بتوسيع أنشطتنا على اعتبار أنها شراكة رائدة في الشرق الأوسط، المنطقة التي نغطي أحداثها بكثافة".

 

 

وأضاف "هذه الشراكة تجسّد الفرص الكثيرة التي منحتنا إياها اتفاقيات أبراهام"، وهو مصطلح أطلق على اتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

وأبدى ملول في حديثه لوكالة فرانس برس ارتياحه لهذه الشراكة "التاريخية".

من جهته، أكد القائم بأعمال مدير عام مجموعة أبو ظبي للإعلام عبد الرحيم البطيح، على أن الشراكة الإعلامية مع "آي 24 نيوز"، تسهم في "تطوير القدرات الإنتاجية لتقديم مضامين إعلامية مميزة وهادفة".

وتأسست مجموعة أبو ظبي للإعلام في العام 1969، ويتركز عملها اليوم على المحتوى الرقمي، كما أن لديها منصات متنوعة عبر التلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات.

وتعتبر إحدى الشركات التابعة لـ"القابضة"، وهي واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة متنوعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد غير النفطي في إمارة أبو ظبي.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتا تطبيع للعلاقات مع تل أبيب، في خطوة وصفها الفلسطينيون بأنها "خيانة" وخرق للإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي شرطًا للسلام مع إسرائيل.

وترجم الاتفاق لاحقًا من خلال رحلات الطيران المباشرة وازدياد أعداد الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والزراعة في الإمارات.

والأسبوع الماضي، زار المغني الإماراتي وليد الجاسم إسرائيل، ووصل إلى القدس المحتلة حيث التقط صورًا تذكارية -متوشحًا بعلم بلاده- عند الحائط الغربي، أحد أقدس الأماكن الدينية عند اليهود.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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