أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

اعتذرت المغنية البريطانية ريتا أورا لخرقها قواعد مكافحة فيروس كورونا مرتين، وذلك بعدما أحيت حفلا خاصا في مصر بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب صحف بريطانية.

وذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" أن المغنية البريطانية سافرت إلى مصر على متن طائرة خاصة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لتقديم حفل غنائي في أحد الفنادق ذات الخمس نجوم في القاهرة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحصلت على مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية مقابل ذلك، أي ما يمكن أن يصل إلى ملايين الجنيهات المصرية.

ثم عادت المغنية الشابة إلى إنجلترا في اليوم التالي وطُلب منها، وفقًا لقواعد الحجر الصحي الحكومية هناك، عزل نفسها لمدة 14 يومًا.

وبدلاً من ذلك، حضرت أورا حفل عيد ميلادها الثلاثين في أحد المطاعم بحي نوتينغ هيل غرب لندن يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، مما يعد انتهاكا لقيود فيروس كورونا والتي اعتذرت عن خرقها في السابق أيضا.

وبعد نشر أخبار الحفل، قالت المغنية إنها "آسفة للغاية" على أفعالها وعرضت دفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني.

وبالإضافة إلى اعتذارها، قالت أورا إنها ستتبرع بأرباح حفلتها في مصر للجمعيات الخيرية.

وأضافت في بيان "لقد سافرت مؤخرًا إلى مصر لأداء حفل لحساب شركة خاصة، واتبعت مجموعة السفر الخاصة بي البروتوكول وقدمت نتائج اختبارات سلبية لكوفيد-19عند الدخول، على النحو المطلوب تماما من قبل السلطات المصرية".

وتابعت "كان يجب أن أتبع تعليمات الحكومة لدى عودتي إلى بريطانيا، وأن أعزل نفسي للفترة المطلوبة. ولكن لم أتبع النصيحة وأعتذر مرة أخرى دون تحفظ".

وأوضحت أنها أجرت اختبار فيروس كورونا لاحقًا وجاء سلبيًا مرة أخرى.