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مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

6/12/2020

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن مصري من مدينة بورسعيد مصاب بكورونا.

ويقول المواطن في الفيديو إنه يعاني من أوجاع المرض، وإنه لم يستطع دخول أي مستشفى لتلقي العلاج فيها.

وأضاف المواطن أنه يريد توصيل رسالة للمواطنين، يوصيهم فيها بأن يحرصوا على صحتهم، لأنهم إذا أصيبوا بالفيروس فلن يجدوا مكانا أو أحدا يعالجهم، مطالبا المواطنين بعدم تصديق البيانات الرسمية الحكومية حول أرقام الإصابات بالفيروس الذي أكد أنه منتشر ويحصد أرواح الناس، على حد قوله.

كما حذر وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، فيصل جودة، من تزايد مصابي كورونا بالمحافظات، موضحًا أن بعض الحالات لا تُضمَّن في بيانات الوزارة لعدم وصولها للمستشفيات وأسباب أخرى.

كانت  وزارة الصحة والسكان المصرية ، أعلنت أمس السبت، أنه تم تسجيل 431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، بلغ 118014 حالة منهم 103324 حالة تم شفاؤها، و 6750 حالة وفاة.

وذكر "مجاهد" أن 133 متعافيًا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103324 حالة حتى أمس.

ويشكك خبراء ومواطنون في صحة الأرقام الرسمية المعلنة من قبل الحكومة المصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل التواصل

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