لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة CDC، بارتداء الكمامات داخل البيوت للوقاية من فيروس كورونا.

وتأتي التوصية الأولى من نوعها مع عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتحذيرات من شتاء مميت.

وقالت مراكز CDC إنه ينبغي على الأمريكيين ارتداء أقنعة الوجه داخل بيوت الآخرين، للوقاية من الفيروس، بحسب تقرير وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وأضافت، في توصيتها الأخيرة، أن الاستخدام الثابت والصحيح لأقنعة الوجه هو أمر استراتيجي للصحة العامة من أجل خفض نسبة انتقال العدوى التنفسية (كوفيد-19)

ويعتبر ارتداء الأقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي أكثر الطرق تأثيرا لخفض إصابات فيروس كورونا، جنبا إلى جنب مع اللقاحات المنتظرة، حسب التقرير ذاته.

وفقا لكبير المراسلين الطبيين في شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية الدكتور سانجاي غوبتا فإن 80% من عمليات انتقال عدوى كوفيد-19 تحدث في المطاعم والمقاهي والحانات والفنادق ودور العبادة.

80% من عمليات انتقال عدوى كوفيد-19 تحدث في المطاعم والمقاهي والحانات والفنادق ودور العبادة (رويترز)

صورة قاتمة

وترسم الأرقام الحالية للفيروس في الولايات المتحدة صورة قاتمة للوضع الصحي مع دخول فصل الشتاء.

فقد سجلت الولايات المتحدة أمس السبت، لليوم الثالث على التوالي، رقما قياسيا من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، بلغ نحو 230 ألف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وقالت الجامعة إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها (24 ساعة) بلغ 2527.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وُجّهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.

ومنذ أسبوعين، تتخطى الولايات المتحدة بشكل منتظم عتبة 2000 وفاة في 24 ساعة جراء الفيروس، كما كانت عليه الحال في الربيع في ذروة الموجة الأولى من الوباء، في وقت لا يبدو أن هناك تحسنا للوضع في المدى المنظور.

ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع، بحيث تجاوز المئة ألف يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية الوباء.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عبر شبكة سي إن إن الخميس أنه طلب من مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي الذي يحظى باحترام شديد في الولايات المتحدة، أن يكون جزءا من فريقه الخاص بمكافحة كوفيد-19.

وقال بايدن "طلبتُ منه (فاوتشي) أن يبقى في الدور نفسه الذي أدّاه للعديد من الرؤساء السابقين، وان يكون مستشاري الطبي الرئيسي وان يكون جزءا من فريق كوفيد".

وأشار بايدن إلى أنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين، في يوم توليه منصبه، وضع كِمامات لمدة 100 يوم. وقال إنه يجب "وضع كمامة لمئة يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا (في مستوى العدوى)".

وبحسب موقع Worldometer المتخصص برصد إحصائيات كورونا، أدى الفيروس، حتى مساء السبت، إلى إصابة أكثر من 14 مليونا في الولايات المتحدة، ووفاة 287 ألفا و310، في حين تعافى 8 ملايين و756 ألفا و382.