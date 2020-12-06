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سيناتور أمريكية تدين سياسة "القتل البشع برعاية الدولة" ضد الفلسطينيين

فرق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتصاما نظمه فلسطينيون على مدخل البلدة القديمة في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، مطالبين بفتح شارع مغلق منذ 23 سنة
فرق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتصاما نظمه فلسطينيون على مدخل البلدة القديمة في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، مطالبين بفتح شارع مغلق منذ 23 سنة
6/12/2020

أدانت عضو الكونغرس الأمريكي بيتي ماك كولوم المنتمية للحزب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل طفل فلسطيني في الضفة الغربية.

وقالت ماك كولوم إن طريقة استهداف الطفل "علي أبو عاليا" يمثل نموذجا صارخا لتطبيق سياسة "القتل البشع برعاية الدولة" الذي تعتمده إسرائيل ضد الفلسطينيين، مطالبة الرئيس المنتخب جو بايدن بفتح تحقيق في هذه الجريمة.

وجاء في تقرير لموقع "ميدل ايست آي" أن ماك كولوم "أكدت أن هذا العمل الوحشي يجب أن يدان بصورة صريحة ومباشرة من قبل الجميع  باعتباره نتيجة طبيعية للاحتلال العسكري لأرض فلسطين وانتهاك حقوق الفلسطينيين".

وقالت "أحث الحكومة الامريكية المقبلة برئاسة بايدن بالتحقيق فيما إذا كانت الأموال المستخلصة من الضرائب التي يدفعها المواطن الأمريكي والتي يتم توجيهها كمساعدات لإسرائيل تعتمد لشراء الأسلحة لقتل الأطفال الفلسطينيين".

وكان جندي إسرائيلي أطلق النار على الطفل الفلسطيني أبو عاليا البالغ من العمر 15 عاما، خلال مظاهرة سلمية في بلدة المغير برام الله وأصابه في البطن ما أدى لوفاته. وقد خلف مقتل الطفل الفلسطيني موجة غضب عارمة لدى العديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية التي اعتبرت عملية استهداف الطفل الفلسطيني بهذه الطريقة عملا اجراما يكشف وحشية الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف التقرير أنه في الوقت الذي دانت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة عملية القتل، طالب "تيد شايبان" مدير المركز الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "السلطات الإسرائيلية بضرورة حماية الاطفال والالتزام بالمواثيق الدولية الداعية لضرورة وقف اعمال العنف ضدهم".

يذكر أن النائبة وعضو الكونغرس بيتي ماك كولوم المعروفة داخل الدوائر السياسية الأمريكية وخاصة الحزب الديمقراطي بانتقادها الشديد لمنظمة أيباك وإسرائيل والتي فازت في مستهل هذه السنة بجائزة "بطل الحقوق الفلسطينية"، كانت قد تقدمت العام الماضي بمشروع قرار لضمان عدم استخدام المساعدات الأمريكية لإسرائيل للقيام بانتهاك حقوق الأطفال القاصرين. كما انضمت في شهر  يونيو/ حزيران الماضي في فريق المشرعين الأمريكيين الثلاثة عشر، الذين قدموا طلبا للكونغرس باشتراط المساعدات السنوية الأمريكة لإسرائيل بضرورة عدم ضم واقتطاع مزيد من اراضي الضفة الغربية لفائدة إسرائيل.

المصدر : ميدل إيست آي

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