عضو سابقة بالكونغرس: أطلب من الرب أن يسمح لترمب بولاية ثانية (فيديو)

أثارت عضو الكونغرس الأمريكي سابقاً ميشيل باكمان جدلاً واسعاً بعد مقطع مصور لها الخميس تطلب فيه من "الرب" أن يسمح بولاية ثانية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وكانت باكمان، عضو الكونغرس سابقاً من الحزب الجمهوري عن ولاية مينيسوتا في بث مباشر للصلاة من أجل الأمة مع السياسي الأمريكي "توني بركينز" في برنامجه "براي فوت ستاند".

وظهرت باكمان وهي تقول "في هذا الوقت العصيب في الولايات المتحدة، نلجأ إليك ونسألك الخلاص يا الله حتى تستمر بلادنا في طريقها للحرية، يارب هل تسمح لدونالد ترمب بولاية ثانية رئيسا للولايات المتحدة"؟

Former congresswoman Michele Bachmann has a personal request for God: "Lord, would you allow Donald Trump to have a second term as president of the United States." pic.twitter.com/i7MafqysDU — Right Wing Watch (@RightWingWatch) December 4, 2020

وحقق المقطع انتشاراً واسعاً ومشاهدات مليونية بالإضافة إلى انتقادات لاذعة للنائبة السابقة، إذ رأى متابعون في رغبتها التفافا على الديمقراطية.

Religious fanatic-cum-fascist asks the divine to overthrow drmocracy. You stupid, stupid person. https://t.co/O17WstGVCb — Mike Scott (@MickPuck) December 4, 2020

وكتب الصحفي الأمريكي مايكل شيرمر "من غير المفهوم أن يستطيع أي شخص بالغ في القرن الحادي والعشرين أن ينطق بشيء من هذه الكلمات المثيرة للشفقة ، ناهيك عن السياسي الذي يتمتع بنفوذ".

بينما قال المحلل السياسي باركر مولوي "ميشيل باكمان فقدت عقلها، من المخيف حقا أنها كانت في أي وقت مضى في موقع قوة".

It’s unfathomable that any 21st century adult could utter something this pathetically sophomoric, much less a politician who wields influence (or at least once did). But while you’re petitioning the almighty, perhaps ask why He allowed COVID? https://t.co/hJFWlqJlAU — Michael Shermer (@michaelshermer) December 4, 2020

ورغم فشل كل محاولات ترمب القضائية إلى الآن لتغيير نتيجة الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإنه لا يزال متمسكا بمزاعم التزوير.

وفي أول تجمع له منذ فوز جو بايدن قال ترمب أمام حشد من مؤيديه في فالدوستا بولاية جورجيا، إنه يعتبر نفسه الفائز في الانتخابات، كما تعهد بمواصلة القتال من أجل تغيير النتيجة.

Michele Bachmann is out of her goddamn mind, and it’s scary that she was ever in a position of power. https://t.co/w9ZfCs7UYr — Parker Molloy (@ParkerMolloy) December 4, 2020

وأكد أنه سيستمر في القيام بالإجراءات القانونية لتغيير النتيجة، وسيتوجه بمعركته حتى النهاية أمام المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن العاصمة. حيث تم رفض تقريبا كل دعوى رفعتها حملة ترمب حتى الآن بسبب عدم كفاية الأدلة.

وكان المدعي العام الأمريكي ويليام بار قد صرح مؤخرا بأنه لا يوجد دليل على تزوير الانتخابات للدرجة التي يمكن أن تغير النتيجة.

وحصل جو بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي في مقابل 232 صوتا لترمب، بالإضافة إلى تقدمه في التصويت الشعبي بأكثر من 7 ملايين من الأصوات على ترمب.

Ironies of #Strongmen history: the most profane and violent individuals, many with criminal records or under investigation, are often the ones who are embraced as saviors and enjoy support from religious movements and institutions. Cue Mussolini, Putin, Bolsonaro, Trump, etc. https://t.co/WqOivEyCK0 — Ruth Ben-Ghiat (@ruthbenghiat) December 4, 2020