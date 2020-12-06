البث الحي
الأخبار|أمريكا

عضو سابقة بالكونغرس: أطلب من الرب أن يسمح لترمب بولاية ثانية (فيديو)

العضوة السابقة بالكونغرس ميشيل باشمان (مواقع التواصل)
العضوة السابقة بالكونغرس ميشيل باشمان (مواقع التواصل)
6/12/2020

أثارت عضو الكونغرس الأمريكي سابقاً ميشيل باكمان جدلاً واسعاً بعد مقطع مصور لها الخميس تطلب فيه من "الرب" أن يسمح بولاية ثانية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وكانت باكمان، عضو الكونغرس سابقاً من الحزب الجمهوري عن ولاية مينيسوتا في بث مباشر للصلاة من أجل الأمة مع السياسي الأمريكي "توني بركينز" في برنامجه "براي فوت ستاند".

وظهرت باكمان وهي تقول "في هذا الوقت العصيب في الولايات المتحدة، نلجأ إليك ونسألك الخلاص يا الله حتى تستمر بلادنا في طريقها للحرية، يارب هل تسمح لدونالد ترمب بولاية ثانية رئيسا للولايات المتحدة"؟

وحقق المقطع انتشاراً واسعاً ومشاهدات مليونية بالإضافة إلى انتقادات لاذعة للنائبة السابقة، إذ رأى متابعون في رغبتها التفافا على الديمقراطية.

وكتب الصحفي الأمريكي مايكل شيرمر "من غير المفهوم أن يستطيع أي شخص بالغ في القرن الحادي والعشرين أن ينطق بشيء من هذه الكلمات المثيرة للشفقة ، ناهيك عن السياسي الذي يتمتع بنفوذ".

بينما قال المحلل السياسي باركر مولوي "ميشيل باكمان فقدت عقلها، من المخيف حقا أنها كانت في أي وقت مضى في موقع قوة".

ورغم فشل كل محاولات ترمب القضائية إلى الآن لتغيير نتيجة الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإنه لا يزال متمسكا بمزاعم التزوير.

وفي أول تجمع له منذ فوز جو بايدن قال ترمب أمام حشد من مؤيديه في فالدوستا بولاية جورجيا، إنه يعتبر نفسه الفائز في الانتخابات، كما تعهد بمواصلة القتال من أجل تغيير النتيجة.

وأكد أنه سيستمر في القيام بالإجراءات القانونية لتغيير النتيجة، وسيتوجه بمعركته حتى النهاية أمام المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن العاصمة. حيث تم رفض تقريبا كل دعوى رفعتها حملة ترمب حتى الآن بسبب عدم كفاية الأدلة.

وكان المدعي العام الأمريكي ويليام بار قد صرح مؤخرا بأنه لا يوجد دليل على تزوير الانتخابات للدرجة التي يمكن أن تغير النتيجة.

وحصل جو بايدن على 306 أصوات في المجمع الانتخابي في مقابل 232 صوتا لترمب، بالإضافة إلى تقدمه في التصويت الشعبي بأكثر من 7 ملايين من الأصوات على ترمب.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

تقرير: منظمات جريمة إسرائيلية نقلت نشاطها إلى الإمارات

وقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية أمريكية

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

سيناتور أمريكية تدين سياسة "القتل البشع برعاية الدولة" ضد الفلسطينيين

فرق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتصاما نظمه فلسطينيون على مدخل البلدة القديمة في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، مطالبين بفتح شارع مغلق منذ 23 سنة

وزير الخارجية السعودي يعلّق على اعتقال الناشطات وموقف إدارة بايدن من قضية خاشقجي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)