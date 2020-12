"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، صورة مؤثرة لمسعف لبناني وهو يحتضن طفلة صغيرة، بعد أن فقدت أبويها في حادث سير مأساوي.

ونشرت جمعية "اليازا" لتعزيز السلامة على الطريق، الصورة عبر المنصات، للمسعف زياد بكار وهو يحتضن طفلة تبلغ سنتين فقدت أهلها بحادث سير مأساوي على أوتوستراد الأسد ببيروت.

وأدى حادث السير إلى وفاة حسن زنجي وزوجته نهى، التي حاولت للحظة الأخيرة إنقاذ حياة ابنتها، ونجحت بالفعل بحمايتها بجسدها قبل أن تفقد حياتها.

وناشدت جمعية "اليازا" بوقف الموت المجاني على الطرقات، قائلة إن العام 2020 كان مأساويًا بحوادث الطرق في لبنان، مطالبة بمد يد العون للطفلة وللمجتمع ككل.

وتفاعل ناشطون ومغردون مع الصورة التي وصفت بأنها "تفطر القلوب"، وسط دعوات باحتواء الطفلة والعمل على حمايتها بعدما أصبحت يتيمة الأم والأب بعمر السنتين، ومناشدات بتعزيز الأمان على الطرقات.

The paramedic in the photo was identified as Ziad Bakkar, a 23 year old nurse. Ziad is the epitome of bravery and sacrifice, qualities that all frontliners have had to display this year more than ever. Thank you.

— Beirut.com (@BeirutCityGuide) December 6, 2020