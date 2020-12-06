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"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)
مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)
6/12/2020

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، صورة مؤثرة لمسعف لبناني وهو يحتضن طفلة صغيرة، بعد أن فقدت أبويها في حادث سير مأساوي.

ونشرت جمعية "اليازا" لتعزيز السلامة على الطريق، الصورة عبر المنصات، للمسعف زياد بكار وهو يحتضن طفلة تبلغ سنتين فقدت أهلها بحادث سير مأساوي على أوتوستراد الأسد ببيروت.

وأدى حادث السير إلى وفاة حسن زنجي وزوجته نهى، التي حاولت للحظة الأخيرة إنقاذ حياة ابنتها، ونجحت بالفعل بحمايتها بجسدها قبل أن تفقد حياتها.

وناشدت جمعية "اليازا" بوقف الموت المجاني على الطرقات، قائلة إن العام 2020 كان مأساويًا بحوادث الطرق في لبنان، مطالبة بمد يد العون للطفلة وللمجتمع ككل.

وتفاعل ناشطون ومغردون مع الصورة التي وصفت بأنها "تفطر القلوب"، وسط دعوات باحتواء الطفلة والعمل على حمايتها بعدما أصبحت يتيمة الأم والأب بعمر السنتين، ومناشدات بتعزيز الأمان على الطرقات.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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