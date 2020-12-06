"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، صورة مؤثرة لمسعف لبناني وهو يحتضن طفلة صغيرة، بعد أن فقدت أبويها في حادث سير مأساوي.

ونشرت جمعية "اليازا" لتعزيز السلامة على الطريق، الصورة عبر المنصات، للمسعف زياد بكار وهو يحتضن طفلة تبلغ سنتين فقدت أهلها بحادث سير مأساوي على أوتوستراد الأسد ببيروت.

صورة تدمع لها العين…مسعف الصليب الاحمر يحضن الطفلة التي فقدت اهلها بحادث سير ماساوي ليل امس….اليازا تتمنى من اهل الخير نجدة هذه الطفلة وتطالب المجتمع مواجهة اسباب الموت على الطرق pic.twitter.com/KtxxOjrbj7 — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) December 6, 2020

وأدى حادث السير إلى وفاة حسن زنجي وزوجته نهى، التي حاولت للحظة الأخيرة إنقاذ حياة ابنتها، ونجحت بالفعل بحمايتها بجسدها قبل أن تفقد حياتها.

وقع حادث سير مروع ليل أمس على أوتوستراد الأسد في بيروت باتّجاه الجنوب بين سيارة كيا وتويوتا، وأدّت إلى وفاة والد وزوجته وبقاء الطفلة (سنتان) على قيد الحياة بعد أن حمتها والدتها بجسدها. pic.twitter.com/AaTvwPrg0x — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) December 6, 2020

وناشدت جمعية "اليازا" بوقف الموت المجاني على الطرقات، قائلة إن العام 2020 كان مأساويًا بحوادث الطرق في لبنان، مطالبة بمد يد العون للطفلة وللمجتمع ككل.

نداء من اليازا بعد الحادث المأساوي الذي اودى بحياة رجل وزوجته ونجاة طفلتهما باعجوبة…٦ كانون الاول ٢٠٢٠ @ziadakl pic.twitter.com/xIfVvc8MQI — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) December 6, 2020

وتفاعل ناشطون ومغردون مع الصورة التي وصفت بأنها "تفطر القلوب"، وسط دعوات باحتواء الطفلة والعمل على حمايتها بعدما أصبحت يتيمة الأم والأب بعمر السنتين، ومناشدات بتعزيز الأمان على الطرقات.

The paramedic in the photo was identified as Ziad Bakkar, a 23 year old nurse. Ziad is the epitome of bravery and sacrifice, qualities that all frontliners have had to display this year more than ever. Thank you. — Beirut.com (@BeirutCityGuide) December 6, 2020

اخر صورة للطفلة التي فقدت اهلها بحادث سير ماساوي ليل امس….اليازا تتمنى من اهل الخير نجدة هذه الطفلة وتطالب المجتمع مواجهة اسباب الموت على الطرق pic.twitter.com/EiSHkAzGYM — Ziad Mikhael Akl زياد مخايل عقل (@ziadakl) December 6, 2020

صورة تدمع لها العين…مسعف الصليب الاحمر يحضن الطفلة التي فقدت اهلها بحادث سير ماساوي ليل امس…

ما بعرف شو سبب الحادث بس أكيد بسبب هل طرقات يلي فيها كل شي إلا زفت! pic.twitter.com/u5Cg6T0r8j — Michel Chamoun (@Michelshamoun) December 6, 2020

"صورة توثق لحظة مؤثرة…عنصر من الصليب الاحمر يحتضن الطفلة التي فقدت والديها في حادث سير مروع على اوتستراد الأسد ونجت بعد أن حمتها والدتها بجسدها.."

شي بوجع القلب الله يبعتلها مين يحن عليها.. pic.twitter.com/oUGyr6sJAo — Elise 🇱🇧 (@EliseAlam1) December 6, 2020

المثل بقول يلي بشوف مصيبة غيره بتهون عليه مصيبته وبخف حزنه

صح عشت مع بيي ٢١ سنة قبل ما افقده بس لهلق مش قادر اتخطى فقدانه و انو السند يترك هل الدني

صح الأهل ما بيتعوضوا وما حدا بحل محلهم بس الله يصبرك يا صغيرة ويبعتلك ايام حلوة متلك ويسخر لك اولاد الحلال يكونوا حدك لحتى تكبري🤲🏻 https://t.co/WHEsrz3TQm — Ali M. El Sayyed (@Ali_el_sayyed1) December 6, 2020