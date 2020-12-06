البث الحي
الأخبار

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)
وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)
6/12/2020

قررت النيابة المصرية، الأحد، حبس وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات بـ"تمويل الإرهاب".

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن جهات التحقيق قررت حبس الأزهري، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامات بتمويل الإرهاب، ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

وهذه المرة الثانية التي يجري فيها توقيف الأزهري، خلال 7 سنوات، حيث كان وزيرًا في حكومة هشام قنديل، الذي تولى المسؤولية إبان رئاسة محمد مرسي (2012 – 2013) للبلاد، واستقال عقب عزل مرسي في انقلاب عسكري.

وفي 29 من أغسطس/آب 2013، ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الأزهري، بتهمة الاشتراك في أحداث مبنى محافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة القاهرة) عقب فض اعتصام ميدان النهضة (غرب القاهرة) في 14 من الشهر ذاته، الذي خلّف قتلى ومصابين.

وقضت محكمة جنح مستأنف الجيزة (غرب العاصمة)، في 16 من سبتمبر/ أيلول 2014، بتخفيف الحكم الصادر في 30 من مارس/آذار 2014 ضد الأزهري من الحبس عامين إلى عام واحد، إثر إدانته بـالتستر على (إخفاء) محمد البلتاجي، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحبوسة حاليًّا.

وفي 20 من سبتمبر/أيلول 2016، قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، تأييد إخلاء سبيل الأزهري بتدابير احترازية على ذمة قضية أحداث مبنى محافظة الجيزة، قبل أن يُطلق سراحه نهائيًّا بعد نحو شهر آنذاك.

وكان الأزهري أول وزير سابق ينتمي لجماعة الإخوان يُفرح عنه، آنذاك.

وعقب قرار الحبس الجديد، ينضم الأزهري إلى كل من وزراء سابقين منتمين للإخوان قيد السجن وهم باسم عودة (وزير التموين السابق) وأسامة ياسين (وزير الشباب السابق) ومحمد بشر (وزير التنمية المحلية السابق)، على ذمة تحقيقات وأحكام بالسجن إثر اتهامات ينفونها بارتكاب العنف.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

قال نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير، السبت، إنه لا يستبعد حدوث تغيير في مصر والمنطقة مع قدوم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

6/12/2020
المزيد من الأخبار

السودان.. محامي البشير يعلق على أنباء إصابة موكله بكورونا

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير (روتيرز)

3 سنوات على إعلان ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.. ما تأثيره على الأقصى؟

قرار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (غيتي)

خبراء الصحة يجيبون: هل المناعة الطبيعية أهم من اللقاح لمقاومة كورونا؟

استمرار الجدل بين خبراء الصحة العالمية بين فاعلية اللقاحات والمناعة الطبية للبشر (غيتي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)