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جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
6/12/2020

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل في مصر للحظة اقتحام جمل لأروقة مستشفى أوسيم التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، بينما كان العاملون بالمستشفى يحاولون إخراجه.

ويُظهر مقطع الفيديو دخول جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجوله داخل أروقتها وسط سخرية عدد من الموظفين من الموقف، بينما يقوم آخرون بتصويره بالهواتف.

وتداول ناشطون الفيديو بسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وغرد أحدهم قائلا "بص يابني، حوار القطط في المستشفيات دي حاجة وانتهت، تطورنا يا بيه وبقى عندنا جمال تتجول في المستشفيات".

وأضاف آخر "بس لا ينكر إلا جاحد الطفرة الملموسة في المجال الطبي، لدرجة إن الحيوانات تقبل على المشافي".

فيما قال مغرد"عادي يا جماعة.. منطقة أوسيم منطقة سياحية وفيها جمال كتير، وطبعا المستشفى حكومي، ومفيهاش "بواب" يقول للجمل "هش"!

وسخر آخر قائلا "المعنى الحقيقي (للباب يفوت جمل)"!

وفي تعليق رسمي بشأن الواقعة، نقلته مواقع مصرية، أوضحت محافظة الجيزة أن أحد أهالي المنطقة كان يقود الجمل إلى "السلخانة" (المكان الذي سيتم ذبح الجمل فيه)، لكن الجمل نجح في الإفلات ثم دخل إلى المستشفى.

من جانبه، قال مدير مستشفى أوسيم، الدكتور رضا وليد، إنه تم معاقبة الممرضة التي صوّرت مقطع الفيديو، إلى جانب جميع العاملين في شركة الأمن المسؤولة عن تأمين المستشفى.

وقال "من غير اللائق أن يقف العاملون لتصوير كارثة اقتحام الجمل للمستشفى؛ فقد كان من الممكن أن يدهس هذا الحيوان أحدًا بأقدامه حتى الموت".

وقرر مدير المستشفى معاقبة الممرضة التي صوّرت الفيديو بخصم 3 أيام من راتبها؛ مشيرا إلى أنه تلقى اتصالًا من وكيل الصحة بالجيزة لنقلها من عملها "لأنها ليست قدوة ولم تحسن التصرف".

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية + مواقع التواصل
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