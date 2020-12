ترمب يعتبر نفسه الفائز في الانتخابات ويتعهد بمواصلة القتال (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام حشد من مؤيديه في فالدوستا بولاية جورجيا، إنه يعتبر نفسه الفائز في الانتخابات وتعهد بمواصلة القتال من أجل تغيير النتيجة.

ويعد هذا أول تجمع لترمب منذ فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية الشهر الماضي.

وادعى ترمب مرة أخرى، من دون دليل أن الديمقراطيين "زوروا وتلاعبوا" بالانتخابات الرئاسية، قائلا "لقد زوروا انتخاباتنا الرئاسية، لكن سنفوز بها".

وأكد أنه سيستمر في القيام بالإجراءات القانونية لتغيير النتيجة، وسيتوجه بمعركته حتى النهاية أمام المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن العاصمة. حيث تم رفض تقريبا كل دعوى رفعتها حملة ترمب حتى الآن بسبب عدم كفاية الأدلة.

President @realDonaldTrump in #Georgia: We have to #HoldTheLine, register to vote before December 7th! pic.twitter.com/usewOJsL94

— Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) December 6, 2020