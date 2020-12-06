مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السبت تعليق كافة الأنشطة الروحية والخدمية اعتبارًا من غد الإثنين ولمدة شهر، وذلك بعد وفاة خمسة من الكهنة في محافظات مختلفة.

وكانت الكنيسة قد أعلنت السبت عن وفاة الكهنة الخمسة خلال أقل من 24 ساعة جراء مضاعفات فيروس كورونا، في محافظات القاهرة والشرقية وأسيوط.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السبت، أنه في إطار متابعة تطورات الوضع الصحي، وتطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجنبًا للتجمعات، وبعد تزايد أعداد الإصابات بين الآباء الكهنة والشعب تقرر تعليق كافة الأنشطة الخدمية والروحية بكنائس القاهرة والإسكندرية.

وأضاف البيان أنه تقرر أيضا تعليق كافة السهرات الروحية تمامًا ولمدة شهر، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهراتٍ المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية.

ويأتي هذا البيان في وقت يتشكك فيه الكثيرين من حقيقة الوضع الوبائي في مصر، حيث لا تزال الأرقام الرسمية تشير إلى إصابة بضع مئات فقط من المصريين يوميا بالفيروس.

غير أن الكثير من الأطباء المصريين يحذرون من أن الأرقام الرسمية لا تعكس حقيقة انتشار كورونا في مصر، وذلك بسبب قلة عدد اختبارات كورونا اليومية التي تجريها وزارة الصحة.

وهذا يؤدي، في رأي الأطباء، إلى استهتار قطاع واسع من المصريين بالأمر وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، ما ينذر بوضع كارثي.