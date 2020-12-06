جيف بيزوس يخطط لإرسال أول امرأة للهبوط على سطح القمر

قال الملياردير الأمريكي جيف بيزوس مالك شركة "بلو أوريجين" المتخصصة في مجال الرحلات الخاصة للفضاء إنه سيقوم بإرسال أول امرأة للهبوط على القمر عام 2024.

وأضاف بيزوس في حسابه على إنستغرام أمام مجسم لمركبة " بلو أوريجين 7″ من مركز ناسا لرحلات الفضاء "هذه هي المركبة هي التي ستقل أول امرأة إلى سطح القمر".

وجاء في تقرير لصحيفة ذا غارديان البريطانية أن إدارة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تعتبر هذه الخطوة فرصة ذهبية لإرسال أول امرأة إلى سطح القمر بعدما وصل عدد رواد الفضاء الذكور الذين قاموا بالعملية إلى 12 فردا.

وأضاف التقرير أن "فكرة إرسال امرأة الى سطح القمر كانت مطروحة منذ ستينيات القرن الماضي لدى خبراء وكالة الفضاء الأمريكية، لكننا اليوم بصدد فرصة تحقيق هذا الهدف بمساهمة شركة "بلو أوريجين" التي تمثل الممول الرئيسي لهذه المهمة، بالإضافة إلى شركات لوكهيد مارتن ونورثروب جيرمان وديربر.

وكانت شركة بيزوس قد دخلت في أبريل/ نيسان الماضي في منافسة قوية للحصول على عقود حكومية مربحة في السابق لبناء نظام تابع لناسا خاص بنقل البشر إلى القمر خلال العقد المقبل، وفازت على شركة "سبيس إكس دسناستي" المملوكة للملياردير "إيلون ماسك" حيث نالت عقدا من وكالة الفضاء الأمريكية لتطوير مركبة فضائية للهبوط على سطح القمر بقيمة 579 مليون دولار.