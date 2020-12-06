نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

استعان نادي سموحة المصري بمقطع من أوبريت الليلة الكبيرة للإعلان عن تعاقده مع لاعبه الجديد علي غزال.

ونشر نادي سموحة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو من أوبريت الليلة الكبيرة الشعبية "يا غزال يا غزال العشق حلال" التي لحنها سيد مكاوي، وعُرضت على مسرح القاهرة للعرائس مطلع الثمانينات في القرن الماضي.

ويعد أوبريت الليلة الكبيرة من أشهر ما قدم مسرح العرائس في مصر، فهو يصف المولد الشعبي بشكل ممتع، من خلال شخصيات مختلفة، وتم تصوير الأوبريت من قبل التلفزيون المصري في مطلع الثمانينات، لكنه عُرض للمرة الأولى على المسرح عام 1961.

وعبّر مغردون عن إعجابهم بطريقة إعلان النادي عن ضم لاعبه الجديد، مشيرين إلى طرافتها واختلافها عن أي تقديم آخر في الأندية المصرية.

وعلّق آخرون بشكل ساخر من طريقة تقديم اللاعب علي غزال، وأشاروا إلى أنها مضحكة ولم تكلف النادي المصري شيئا، لكنهم في الوقت ذاته لم ينكروا أنها مختلفة.

الله 😍 مبروك يا @AlyGhazal وإن شاء الله تكسر الدنيا https://t.co/BoavBMoD22 — Fady Ashraf (@FadyAshraf) December 6, 2020

احنا نادى رايق اوى 😂💙🤍 https://t.co/ZBmXzdLRUv — كابتن مسعود (@AhmedMasooud20) December 6, 2020

عاش لكل واحد شغال فى سوشيال ميديا سموحة 👏 افكار حلوة وتقديم صفقة خارج الصندوق برافو https://t.co/sSX0cPtIGv — Mohamed tarek (@mohmedtariik) December 6, 2020

طب و الله جميل 😂❤️ https://t.co/UYdvzurpwf — Mohamed rabea (@Mohamed17257075) December 6, 2020

🤣لاء دنا هشجع سموحة بقا https://t.co/xRh8Bo8gZW — Mona Al-awadi (@monaaelawady194) December 6, 2020

حلو وجميل ومن الحاجات اللي نحب نشوفها في ملاعبنا، بس كان كفاية أول جملتين وبعدها صورة علي غزال بتي شيرت سموحة. https://t.co/Dqjch2BraD — Mohamed Yosri (@MoYossry) December 6, 2020