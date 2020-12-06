البث الحي
الأخبار

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)
اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)
6/12/2020

استعان نادي سموحة المصري بمقطع من أوبريت الليلة الكبيرة للإعلان عن تعاقده مع لاعبه الجديد علي غزال.

ونشر نادي سموحة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو من أوبريت الليلة الكبيرة الشعبية "يا غزال يا غزال العشق حلال" التي لحنها سيد مكاوي، وعُرضت على مسرح القاهرة للعرائس مطلع الثمانينات في القرن الماضي.

ويعد أوبريت الليلة الكبيرة من أشهر ما قدم مسرح العرائس في مصر، فهو يصف المولد الشعبي بشكل ممتع، من خلال شخصيات مختلفة، وتم تصوير الأوبريت من قبل التلفزيون المصري في مطلع الثمانينات، لكنه عُرض للمرة الأولى على المسرح عام 1961.

وعبّر مغردون عن إعجابهم بطريقة إعلان النادي عن ضم لاعبه الجديد، مشيرين إلى طرافتها واختلافها عن أي تقديم آخر في الأندية المصرية.

وعلّق آخرون بشكل ساخر من طريقة تقديم اللاعب علي غزال، وأشاروا إلى أنها مضحكة ولم تكلف النادي المصري شيئا، لكنهم في الوقت ذاته لم ينكروا أنها مختلفة.

 

المصدر : خدمة سند
المزيد من الأخبار

السودان.. محامي البشير يعلق على أنباء إصابة موكله بكورونا

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير (روتيرز)

3 سنوات على إعلان ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.. ما تأثيره على الأقصى؟

قرار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مدينة القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (غيتي)

خبراء الصحة يجيبون: هل المناعة الطبيعية أهم من اللقاح لمقاومة كورونا؟

استمرار الجدل بين خبراء الصحة العالمية بين فاعلية اللقاحات والمناعة الطبية للبشر (غيتي)

حبس وزير مصري أسبق بعد اتهامه بـ"تمويل الإرهاب"

وزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)