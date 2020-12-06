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ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)
ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)
6/12/2020

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر لحظة اعتداء أحد عناصر الشرطة الألمانية على مسنة "مشردة" على جانب الطريق بمدينة "ميشيديه" في ألمانيا.

وأظهر المقطع، الذي صوره شاهد عيان، وجود سيارة شرطة واقتراب شرطي من السيدة التي كانت على دراجتها الهوائية، حيث دفعها الشرطي من عليها، ما أدى إلى سقوطها على الأرض وعدم قدرتها على النهوض بعدها.

ويتضح من الفيديو أن الضابط قام بركل عجلات الدراجة عدة مرات بقدمه، إلى أن سقطت السيدة المسنة على الأرض، ولكن لحسن الحظ، لم تتعرض السيدة لأية إصابات وتمكنت من دفع دراجتها بعد ذلك بقليل حسبما أفادت الشرطة في بيان لاحق.

من جهتها، وبعد تداول المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل، أعلنت شرطة المقاطعة فتح تحقيق مبدئي في الحادث للوقوف على مستجداته والتعرف على أسبابه.

وأعقب ذلك بيانا عرضت فيها الشرطة بعض الحقائق حول الواقعة حيث قالت إنه في حوالي الساعة 11:30 من صباح يوم الأربعاء الماضي، لاحظ ضابط شرطة في رحلة دوريته راكبة دراجة في المنطقة المجاورة لمركز شرطة المنطقة والمدرسة الابتدائية، ورغم أن الشرطي خاطب المرأة المعروفة بالمنطقة، عدة مرات، فإنها لم تستجب.

من جانبه أعرب المتحدث الصحفي باسم شرطة المقاطعة عن أسفه لما حدث موضحا أن الشرطة تحقق حاليًا في سلوك الضابط.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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