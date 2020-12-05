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يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)
القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)
4/12/2020

بدأ أول قطار يحمل صادرات تركية، الجمعة، أول رحلة مباشرة إلى الصين، انطلاقا من الجانب الأوربي في إسطنبول بتركيا.

وقال وزير المواصلات والبنية التحتية التركية عادل قره إسماعيل أوغلو، خلال مراسم توديع القطار التركي، إن بلاده باتت اليوم أكثر قربا إلى هدفها لأن تصبح أحد أقوى 10 اقتصادات في العالم.

وأضاف أن القطار يحمل 42 حاوية من الأدوات الكهربائية إلى الصين.

وذكر الوزير التركي أن القطار سيمر بقارتين وبحرين و5 دول، ومن المخطط أن تستغرق رحلته 12 يوما.

وأشار إلى أنه سيمر عبر عدة ولايات تركية في البداية قبل أن يعبر الحدود ثم يمر من جورجيا وأذربيجان وخط النقل الدولي العابر لبحر قزوين وكازاخستان قبل دخول مقاطعة شيان الصينية.

وأوضح أن القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلومترا، بينها ألفين و323 كيلومترا في تركيا، و220 كيلومترا في جورجيا، و430 كيلومترا في أذربيجان، و420 كيلومترا عبر خط النقل في بحر قزوين، و3 آلاف و200 كيلومترا في كازاخستان، وألفين و100 كيلومترا في الصين.

وأشار الوزير التركي إلى أن أول قطار صيني إلى أوربا انطلق عام 2019، عبر سكة قطار "مرمراي" في إسطنبول، مشددا على أهمية السكك الحديدية في تقدم وتنمية الدول.

المصدر : الأناضول
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