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مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
5/12/2020

شهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مراسم تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع، عبر اتصال مرئي من قصر وحيد الدين في إسطنبول.

وجرت مراسم تسليم أول محرك مروحيات محلي من إنتاج شركة "توساش" لصناعة المحركات، وافتتاح مركز لتصميم المحركات في ولاية "أسكي شهير"، وسط البلاد.

وقال أردوغان في كلمة مصورة، إن بلاده تدخل مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية من خلال تصنيع محركات مروحيات محلية.

وأضاف "نمضي بخطى واثقة نحو هدفنا في أن تصبح تركيا دولة رائدة في صناعة شتى أنواع المحركات بما فيها محركات الطائرات".

وأشار إلى أن توساش لصناعة المحركات ستتحول إلى نموذج في مجال صناعة محركات الطائرات، من خلال الاستثمارات التي ستقوم بها والخبرات التي ستكتسبها في إطار مشروع تطوير المحرك التوربيني.

كما أشار إلى أن المهندسين الأتراك سيعملون بفاعلية وتنسيق أكبر في تصميم المحركات من خلال المركز الجديد.

وأكد أن تركيا تهدف من خلال شركة "توساش" لتصبح واحدة من أهم الدول الناشطة في هذا المجال.

وأضاف أن توساش ماضية لتصبح ماركة عالمية في إنتاج وتصميم وتصدير المحركات إلى بقية دول العالم.

وبيّن أن تركيا تقوم بإنشاء بنى تحتية خاصة باختبارات مشروع تطوير المحرك التوربيني والمحركات المشابهة، ومختلف أنواع المحركات مثل محركات الطائرات المقاتلة، ومحركات العربات المدرعة والدبابات .

كما رد أردوغان على انتقادات بعض الأوساط المعارضة لشراكات تركيا مع قطر في مجال الصناعات الدفاعية.

وقال أردوغان "شراكتنا مع المستثمرين القطريين تشبه تماماً شراكتنا مع الأمريكيين والبريطانيين والألمان والدول الأخرى في مشاريع الصناعات الدفاعية".

وأوضح أردوغان، أنه وعبر تصنيع محركات مروحيات محلية، تمضي بلاده بخطى واثقة في أن تصبح دولة رائدة في صناعة شتى أنواع المحركات بما فيها محركات الطائرات.

وقال الرئيس التركي إن بلاده تبنت مواقف مشرفة ومبدئية عندما وقفت إلى جانب العدالة في سوريا والسلام والاستقرار في العراق والشرعية في ليبيا.

صناعات عسكرية ومدنية

من ناحية أخرى، أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، أن بلاده واحدة من بين سبع دول تمتلك تكنولوجيا المحركات التوربينية الغازية.

وقال وارنك، إن تركيا واحدة من بين سبع دول تمتلك تكنولوجيا المحركات التوربينية الغازية، وإن مركز تصميم المحركات سيكون نقطة انطلاق قصص لنجاحات جديدة.

وأشار إلى أن تركيا باتت الآن واحدة من الدول القليلة التي يمكنها تصميم وإنتاج المحركات في المجالين العسكري والمدني، وقال إنها تتقدم بخطوات ثابتة كي تصبح بلدا منتجًا للتكنولوجيا المهمة عبر حملة التكنولوجيا الوطنية.

المصدر : الأناضول

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