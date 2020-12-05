البث الحي
الأخبار|مصر

مصر.. الأمن يطلق الغاز لتفريق محتجين على هدم منازلهم بالبحيرة (فيديو)

رفع الأهالي لافتات "لا لهدم البيوت"، و"لا لتشريد الأهالي" (مواقع التواصل)
رفع الأهالي لافتات "لا لهدم البيوت"، و"لا لتشريد الأهالي" (مواقع التواصل)
5/12/2020

أطلقت قوات الأمن المصرية الغاز المسيل للدموع أمس الجمعة لتفريق محتجين من أهالي قرية زرقون بالمحمودية التابعة لمحافظة البحيرة شمالي مصر، ما تسبب في اختناق الكثيرين.

وكان عدد كبير من أهالي القرية قد تجمعوا للتعبير عن رفضهم قرار السلطات المصرية هدم مساجد وبيوت بالمنطقة بحجة استكمال مشروع محور المحمودية.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل تجمهر عدد كبير من الأهالي وترديدهم هتاف "ارحل يا سيسي" و"عايزين بيوتنا"، ورفعوا لافتات "لا لهدم البيوت"، و"لا لتشريد الأهالي".

غير أن قوات الأمن حاصرتهم وأطلقت الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى صراخ وهلع بين الأهالي واختناق الكثيرين.

والأسبوع الماضي قام عدد من أهالي قرية زرقون بقطع طريق ترعة المحمودية، بإشعال إطارات السيارات، رفضا لهدم منازلهم ومساجد بالمنطقة.

وهتف الأهالي ضد الهدم وناشدوا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حل مشكلتهم، إلا أن قوات الأمن تدخلت لفض المظاهرة وفتح الطريق.

وأكدت قيادات أمنية أمام المحتجين أنه لن يتم هدم البيوت وأن المساجد التي ستهدم سيتم بناء غيرها.

وكانت مواقع مصرية موالية للنظام المصري قد ذكرت أنه يجري الآن تنفيذ مشروع قومي على محور المحمودية، وأن الأجهزة التنفيذية تشن حملة مكثفة لإزالة التعديات الواقعة على امتداد مشروع محور المحمودية، بهدف الإسراع في التنفيذ.

وأوضحت أن الحملة تضمنت إزالة أسوار وعشش وتعديات مخالفة، ولم يتم الاقتراب من المنازل المأهولة بالسكان، طبقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وكانت السلطات المصرية قد قامت هذا العام بهدم عدد كبير من البيوت والمساجد بحجة التطوير أو بدعوى مخالفتها قواعد البناء، وتوعد السيسي باستخدام الجيش لهدم المباني المخالفة إذا تطلب الأمر ذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

مسعود أوزيل يوجه رسالة لنائب ألماني بشأن الإسلاموفوبيا (فيديو)

اللاعب الألماني مسعود أوزيل (رويترز)

رايتس ووتش تدين إغلاق فرنسا لجمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين.. ومفكر مغربي: مشروع ماكرون في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أذربيجان تحتج على قرار فرنسي بشأن كاراباخ.. وتركيا: مرجعية البرلمان الفرنسي قصص الخيال

وحدات من جيش أذربيجان في منطقة أغدام- 20 نوفمبر (رويترز)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)