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مسعود أوزيل يوجه رسالة لنائب ألماني بشأن الإسلاموفوبيا (فيديو)

اللاعب الألماني مسعود أوزيل (رويترز)
اللاعب الألماني مسعود أوزيل (رويترز)
5/12/2020

نشر اللاعب الألماني ذي الأصول التركية، مسعود أوزيل، على حسابه الشخصي على تويتر تسجيلا مصورا ظهر أمس الجمعة لنائب ألماني يعلن فيه رفضه الإسلاموفوبيا أمام البرلمان.

ونشر أوزيل المقطع المصور للنائب في البوندستاغ الألماني، هيلجي ليند، أثناء كلمة له عبر في عن دفاعه عن المسلمين لما يلاقونه من عنصرية يتعرضون لها في ألمانيا، مؤكدًا على دورهم الإيجابي في الحياة العملية.

وكتب أوزيل في تغريدتين على حسابه "هناك الكثير من النقاشات العلنية هذه الأيام حول ما إذا كان الإسلام جزءاً من المجتمع الألماني أو الفرنسي أو الأوربي، إنني أريد أن أقول إن الإسلام ليس جزءاً من أي بلد – فليس هناك إسلام ألماني أو فرنسي أو أوربي، وهو ليس جزءاً من قارة أو ثقافة، إنه هو دين عالمي ببساطة – في كل مكان".

وأضاف "أتوجه بالشكر والاحترام للسياسي الألماني، هيلجي ليند، لأن لديه الشجاعة في التحدث عن الإسلاموفوبيا أمام العامة".

ولاقت تغريدة اللاعب الألماني ، أوزيل المحترف بنادي أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، إشادة من بعض المغردين بسبب مواجهته لظاهرة الإسلاموفوبيا، إلا أن البعض الأخر لكن البعض انتقده لكثرة كلامه في السياسة وطالبوه بالالتزام بلعب كرة القدم.

وتساءل بعض المغردين عن سبب تنحية أوزيل جانبا من نادي أرسنال وعما إذا كانت بسبب تعبيره عن آرائه السياسية عبر مواقع التواصل، وطالبوا النادي بتوضيح الأمر.

وقال أحد المغردين "التحدث عن الإنسانية كلفه (أوزيل) حياته المهنية بالفعل، إلا أنه لا يزال يتحدث. أرفع إليك القبعة، وفخور بأني من معجبيك".

وكتب آخر "مسعود أوزيل كالعادة يربح قلوبنا في كل مرة. أنت بحاجة إلى الشجاعة للتحدث بمثل هذه الأشياء في مجتمع أوربي معاد للإسلام".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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