مسعود أوزيل يوجه رسالة لنائب ألماني بشأن الإسلاموفوبيا (فيديو)

نشر اللاعب الألماني ذي الأصول التركية، مسعود أوزيل، على حسابه الشخصي على تويتر تسجيلا مصورا ظهر أمس الجمعة لنائب ألماني يعلن فيه رفضه الإسلاموفوبيا أمام البرلمان.

ونشر أوزيل المقطع المصور للنائب في البوندستاغ الألماني، هيلجي ليند، أثناء كلمة له عبر في عن دفاعه عن المسلمين لما يلاقونه من عنصرية يتعرضون لها في ألمانيا، مؤكدًا على دورهم الإيجابي في الحياة العملية.

وكتب أوزيل في تغريدتين على حسابه "هناك الكثير من النقاشات العلنية هذه الأيام حول ما إذا كان الإسلام جزءاً من المجتمع الألماني أو الفرنسي أو الأوربي، إنني أريد أن أقول إن الإسلام ليس جزءاً من أي بلد – فليس هناك إسلام ألماني أو فرنسي أو أوربي، وهو ليس جزءاً من قارة أو ثقافة، إنه هو دين عالمي ببساطة – في كل مكان".

… the Islam is simply a universal religion – everywhere. Thanks and respect to the German politician @helgelindh for having the courage to speak about islamophobia in public. 👏🏼👏🏼👏🏼 #JummaMubarak #hayirlicumalar (ᴛᴡᴇᴇᴛ 2/2) — Mesut Özil (@MesutOzil1088) December 4, 2020

وأضاف "أتوجه بالشكر والاحترام للسياسي الألماني، هيلجي ليند، لأن لديه الشجاعة في التحدث عن الإسلاموفوبيا أمام العامة".

ولاقت تغريدة اللاعب الألماني ، أوزيل المحترف بنادي أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، إشادة من بعض المغردين بسبب مواجهته لظاهرة الإسلاموفوبيا، إلا أن البعض الأخر لكن البعض انتقده لكثرة كلامه في السياسة وطالبوه بالالتزام بلعب كرة القدم.

I wonder if ozil has been cast aside due to his political tweets if so arsenal should be ashamed of themselves mark @MarkG_Arsenal mark release a statement immediately https://t.co/oFImvf6VfO — Jimmy Trader (@Arsenal49notout) December 4, 2020

وتساءل بعض المغردين عن سبب تنحية أوزيل جانبا من نادي أرسنال وعما إذا كانت بسبب تعبيره عن آرائه السياسية عبر مواقع التواصل، وطالبوا النادي بتوضيح الأمر.

وقال أحد المغردين "التحدث عن الإنسانية كلفه (أوزيل) حياته المهنية بالفعل، إلا أنه لا يزال يتحدث. أرفع إليك القبعة، وفخور بأني من معجبيك".

وكتب آخر "مسعود أوزيل كالعادة يربح قلوبنا في كل مرة. أنت بحاجة إلى الشجاعة للتحدث بمثل هذه الأشياء في مجتمع أوربي معاد للإسلام".

This really hits the nail on the head. People scream intervention.. integration isn’t forcing people to adopt your beliefs or ways of life but understanding that different people have different beliefs, and you can both exist with different outlooks on the world in harmony. https://t.co/VylTizdJAl — Omar (@omarsacranie) December 4, 2020

Thanks bro Islam is not a state. Not for white or some races, one belongs. We all equally under Allah https://t.co/VvsS3akQcr — Chaleef (@CChaleef) December 4, 2020

Stick to football and get back to playing you overpaid cheerleader https://t.co/5jmsEH9cSN — Mohamed Habib (@goonerholic1) December 4, 2020

Speaking for humanity has already cost him his career but still he speaks!!!! Hats off to you, @MesutOzil1088 !!!!

Proud to idolise you. https://t.co/sr7QU6H1iB — kartik (@ozilistm10) December 4, 2020