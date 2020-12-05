بايدن يقدم لمحة مسبقة عن شكل حفل تنصيبه وسط انتشار غير مسبوق لكورونا

قدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمحة مسبقة لما سيبدو عليه حفل تنصيبه، مشيرا إلى أن الحدث لن يقام كالمعتاد في ظل التفشي الواسع لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأكد بايدن ضرورة ضمان سلامة المشاركين في مراسم تنصيبه رئيسا للبلاد، والتي ستقام في 20 من يناير/كانون الثانٍي المقبل، حيث من المتوقع أن يستمر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع حتى ذلك الحين.

وقال بايدن للصحفيين في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير "سوف نلتزم مجددا بالعلم ونصيحة الخبراء بشأن الحفاظ على سلامة الناس.. لذلك من غير المرجح بدرجة كبيرة أن يكون هناك مليون شخص في المركز التجاري ويسيرون بطول الطريق".

وأضاف "أعتقد أنكم ستشهدون شيئا أقرب إلى شكل المؤتمر، من حفل التنصيب المعتاد"، في إشارة إلى المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لعام 2020، الذي عقد بشكل أساسي عبر الإنترنت.

وتابع "أولا وقبل كل شيء، هدفي هو الحفاظ على أمريكا آمنة مع السماح للناس بالاحتفال".

وقال الرئيس المنتخب إن هناك مناقشات تجري حاليا مع أعضاء بارزين في الكونغرس.

وألمح إلى أن الأحداث الكبيرة الشخصية التي تقام عادة خلال حفل التنصيب الرئاسي، بما في ذلك الموكب في شارع بنسلفانيا في واشنطن العاصمة، لن تقام على الأرجح.

وتحدّث عن "نشاط افتراضي كبير في ولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بمشاركة أشخاص أكثر من السابق".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أفادت في وقت سابق بأن مراسم التنصيب ستشمل خطابا لبايدن أمام الكابيتول، فيما سيتقيد المشاركون في المراسم بارتداء الكمامات، ومن غير المقرر بعد ما إذا كانت ستقام مأدبة غداء لـ200 شخص في الكابيتول أم لا.

طاقم طبي يعالج مريض كوفيد-19 في الرعاية المركزة بمستشفى في هيوستن بولاية تكساس

انتشار غير مسبوق

وصلت أحدث حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات التي تم تسجيلها في الولايات المتحدة إلى أرقام قياسية جديدة، ويخشى خبراء الصحة من تفاقم تفشي المرض.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الصادرة أمس الجمعة، سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا بلغ 217 ألف إصابة جديدة و2879 حالة وفاة في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات مشروع تتبع الإصابات اليومية بفيروس كوفيد-19 نقل 100 ألف و667 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق.

وفي حين أن طرح اللقاحات أصبح قريبا، يتوقع خبراء الصحة أن تتسبب التجمعات في عيد الشكر- وكذلك خلال عطلة عيد الميلاد القادمة- في زيادة حالات الإصابة على نحو واسع النطاق.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وأصيب أكثر من 14.14 مليون أمريكي بالفيروس الجديد منذ بداية تفشي المرض، وتوفي أكثر من 276 ألف شخص بسبب المرض، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.