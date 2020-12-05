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بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)
خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)
5/12/2020

دخل خاتم على شكل زهرة مرصّع بأكثر من 12 ألف ماسة إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لكن صانع هذه الجوهرة وهو صائغ هندي في الخامسة والعشرين من العمر فخور به لدرجة رفض طرحه للبيع.

وتضم هذه الجوهرة المسماة "ذي ماريغولد – خاتم الازدهار" 12638 ماسة وتزن ما يزيد عن 165 غراما.

وقال الصائغ هاريش بانسال من ولاية أوتار براديش في شمال الهند الجمعة لوكالة فرانس برس إن الجوهرة "مريحة ويمكن حملها بسهولة".

وقد رأى هذا "المشروع الحلم" النور قبل عامين حينما كان يدرس تصميم المجوهرات في مدينة سورات في غرب الهند المصنفة من أبرز مواقع صناعة الماس في الهند.

وأوضح بانسال "لطالما أردت تصميم جوهرة تضم أكثر من عشرة آلاف ماسة" و"على مر السنوات، استغنيت عن تصاميم وأفكار كثيرة للتركيز حصرا على هذا الهدف".

وبهذا يحطم بانسال الرقم القياسي السابق المدرج في موسوعة غينيس أيضا في الهند والعائد لخاتم مرصّع بـ7801  ماسة.

وتلقى بانسال عروضا كثيرة للاستحواذ على هذه الجوهرة لكن "لا نية لبيعها حتى الساعة.. وقال إنها مسألة فخر لنا وهي لا تُقدّر بثمن".

المصدر : الفرنسية

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