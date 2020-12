بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

دخل خاتم على شكل زهرة مرصّع بأكثر من 12 ألف ماسة إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لكن صانع هذه الجوهرة وهو صائغ هندي في الخامسة والعشرين من العمر فخور به لدرجة رفض طرحه للبيع.

وتضم هذه الجوهرة المسماة "ذي ماريغولد – خاتم الازدهار" 12638 ماسة وتزن ما يزيد عن 165 غراما.

وقال الصائغ هاريش بانسال من ولاية أوتار براديش في شمال الهند الجمعة لوكالة فرانس برس إن الجوهرة "مريحة ويمكن حملها بسهولة".

وقد رأى هذا "المشروع الحلم" النور قبل عامين حينما كان يدرس تصميم المجوهرات في مدينة سورات في غرب الهند المصنفة من أبرز مواقع صناعة الماس في الهند.

It's here – #GWR2021! 🎉

Despite a global lockdown, we've received over 32,000 applications in the last 12 months and have filled 255 pages with unique and wonderful record breaking.

Read more here: https://t.co/AelqWYp27h

— Guinness World Records 2021 Out Now (@GWR) September 17, 2020