البث الحي
الأخبار

التحقيق مع مدير نادي يوفنتوس بعد "مهزلة" امتحان اللغة الإيطالية لسواريز

المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز (يمين) والمدير العام لنادي يوفنتوس فابيو باراتيشي (يسار) (موافع التواصل)
المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز (يمين) والمدير العام لنادي يوفنتوس فابيو باراتيشي (يسار) (موافع التواصل)
4/12/2020

أعلن نادي يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، أن المدير العام للنادي فابيو باراتيشي يواجه تحقيقًا جنائيًا، كما أنه أكد على براءته.

واتهم باراتيشي بالإدلاء بأقوال كاذبة للمحققين الذين يحققون في امتحان خاص باللغة الإيطالية جرى ترتيبه قبل شهرين للمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز.

وذكر بيان للنادي أن يوفنتوس "يؤكد بقوة على صحة عمل باراتيشي، وأن النادي على ثقة بأن التحقيقات الجارية ستساعد في توضيح موقفه في وقت معقول".

وحضر سواريز لجامعة الأجانب ببيروجيا، في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، للخضوع لاختبار اللغة الذي يحتاجه اللاعب لتقديم طلب الحصول على الجنسية الإيطالية، التي كان من شأنها أن تسهّل علمية انتقال اللاعب ليوفنتوس.

ولم تُنجز الصفقة في النهاية وانضم سواريز إلى أتلتيكو مدريد من فريق برشلونة.

وذكر رافاييلي كانتوني، ممثل الإدعاء في بيروجيا، في بيان أن الاختبار كان "مهزلة" رتبتها الجامعة بناء على طلب من يوفنتوس، وتأمين عودة دعاية إيجابية.

وذكر رافاييلي كانتوني، ممثل الإدعاء في بيروجيا، في بيان أن "موضوعات الاختبار جرى الاتفاق عليها بشكل مسبق مع اللاعب"، وأن النتيجة جرى تحديدها قبل إجراء الاختبار.

وتقرر إيقاف جوليانا جريجو، عميدة الجامعة، لمدة ثمانية أشهر، بتهمة انتهاك القواعد المهنية بهدف تحقيق ربح، إلى جانب تزوير وثائق رسمية.

وتسري العقوبة نفسها، لذات الأسباب، على سيموني أوليفيري المدير العام للجامعة، وكذلك على ستيفانيا سبينا، مدرسة اللغة الإيطالية، ولورينزو روكا الذي أجرى الاختبار لسواريز.

وقال كانتوني إن مكتب الادعاء كان قد فتح تحقيقات أيضًا بشأن أدلة تتعلق بممارسة مسؤولي نادي يوفنتوس بعض الضغوط من أجل "تسريع" حصول سواريز على الجنسية الإيطالية.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أدولف هتلر في ناميبيا أسود وعضو مجلس بلدي.. ما القصة؟

أدولف هتلر أونونا (54 عامًا) انتخب عضوًا في المجلس البلدي لمقاطعة أومبوندجا (موافع التواصل)

منظمة الصحة العالمية: اللقاح لا يعني اختفاء فيروس كورونا

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)

"ناسا" تشتري عينات تربة من القمر بدولار واحد

وكالة ناسا للفضاء تشتري تربة قمرية بسعر يبدأ من دولار واحد (روتيرز)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)