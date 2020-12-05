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تركيا: قوات البحرية رافقت سفينة تنقيب عن النفط 82 يوما في المتوسط (فيديو)

5/12/2020

قالت تركيا إن قوات بحريتها رافقت سفينة "الريس عروج" للتنقيب عن النفط، طيلة 82 يوما، خلال القيام بأنشطتها شرقي المتوسط.

وبحسب وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، فإن القوات البحرية التركية رافقت السفينة في فترتين الأولى بين 8 من أغسطس/آب إلى 12 من سبتمبر/أيلول، والثانية بين 11 من أكتوبر/تشرين الأول إلى 29 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأوضحت تلك المعلومات أن السفن الحربية والغواصات أبحرت لمدة 45 ألف ساعة في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة، في نطاق مهمة المرافقة والحماية التي استمرت 82 يوما من قبل قيادة القوات البحرية.

كما حلقت طائرات ومروحيات الدورية البحرية ألف و170 ساعة، والمسيّرات 3 آلاف و600 ساعة في إطار المهمة المذكورة.

مهمة المرافقة كانت الحفاظ على التأهب العالي (رويترز)

مهمة المرافقة والحماية

وتمثلت العناصر الرئيسية لمهمة المرافقة والحماية من قبل القوات التركية، بالحفاظ على التأهب، والتخطيط الدقيق للأنشطة البحرية والبرية، وردع جهود العرقلة المحتملة.

وبيّنت أن القوات البحرية أنجزت مهامها على الرغم من الصعوبات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

كما دعمت المروحيات التابعة لقيادة القوات البرية والطائرات التابعة لقيادة القوات الجوية وعناصر قيادة خفر السواحل مهمة المرافقة والحماية.

يشار أن "الريس عروج" باشرت التنقيب شرقي المتوسط يوم 10 من أغسطس/آب الماضي.

السفينة بها مركبة غاطسة وأنظمة لرسم خرائط قاع البحر (رويترز)

السفينة "الريس عروج"

وأعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، عودة "الريس عروج" إلى ميناء أنطاليا في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد استكمال أنشطتها هناك.

وتحتوي السفينة على مركبة غاطسة محلية الصنع تدار عن بعد، لها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، وأنظمة القياس وأخذ العينات، إضافة إلى مختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر.

ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فردا، منهم 24 من البحارة و31 من الإداريين والباحثين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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