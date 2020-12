أدولف هتلر في ناميبيا أسود وعضو مجلس بلدي.. ما القصة؟

يحمل كثر من الناميبيين أسماء ألمانية نظرًا إلى أن ألمانيا استعمرت هذا البلد الأفريقي، لكن سبب الشهرة التي اكتسبها رجل انتُخب، مؤخرًا، عضوًا في مجلس بلدي هو أن اسمه "أدولف هتلر".

وينتمي أدولف هتلر أونونا (54 عامًا) إلى حزب "سوابو" الحاكم، وانتخب الأسبوع الماضي عضوًا في المجلس البلدي لمقاطعة أومبوندجا (شمالي البلاد)، حيث حصل على 85 في المئة من الأصوات.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أبدى هتلر انزعاجه من هذه الشهرة، ورفض التحدث عن الأسباب التي كانت وراء تسميته باسم الديكتاتور الأسوأ في التاريخ.

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx — Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020

Adolf Hitler elected in Namibia – 'I'm not striving for world domination!'https://t.co/8dWqMOYoDY pic.twitter.com/thaHQxINEF — Daily Express (@Daily_Express) December 3, 2020

وقال "لا يوجد حقًا أي سبب لكي يكون اسمي محور حديثنا؛ فهل يسهم ذلك في تنمية ناميبيا؟".

وشهدت ناميبيا حقبة دموية بين العامين 1904 و1908 بسبب قمع عنيف لانتفاضة، أدى إلى مقتل عشرات الآلاف.

ووضعت ناميبيا تحت وصاية أفريقيا الجنوبية منذ 1915، وفي 1990 كانت من أواخر الدول الأفريقية التي نالت الاستقلال.