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أدولف هتلر في ناميبيا أسود وعضو مجلس بلدي.. ما القصة؟

أدولف هتلر أونونا (54 عامًا) انتخب عضوًا في المجلس البلدي لمقاطعة أومبوندجا (موافع التواصل)
أدولف هتلر أونونا (54 عامًا) انتخب عضوًا في المجلس البلدي لمقاطعة أومبوندجا (موافع التواصل)
4/12/2020

يحمل كثر من الناميبيين أسماء ألمانية نظرًا إلى أن ألمانيا استعمرت هذا البلد الأفريقي، لكن سبب الشهرة التي اكتسبها رجل انتُخب، مؤخرًا، عضوًا في مجلس بلدي هو أن اسمه "أدولف هتلر".

وينتمي أدولف هتلر أونونا (54 عامًا) إلى حزب "سوابو" الحاكم، وانتخب الأسبوع الماضي عضوًا في المجلس البلدي لمقاطعة أومبوندجا (شمالي البلاد)، حيث حصل على 85 في المئة من الأصوات.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أبدى هتلر انزعاجه من هذه الشهرة، ورفض التحدث عن الأسباب التي كانت وراء تسميته باسم الديكتاتور الأسوأ في التاريخ.

وقال "لا يوجد حقًا أي سبب لكي يكون اسمي محور حديثنا؛ فهل يسهم ذلك في تنمية ناميبيا؟".

وشهدت ناميبيا حقبة دموية بين العامين 1904 و1908 بسبب قمع عنيف لانتفاضة، أدى إلى مقتل عشرات الآلاف.

ووضعت ناميبيا تحت وصاية أفريقيا الجنوبية منذ 1915، وفي 1990 كانت من أواخر الدول الأفريقية التي نالت الاستقلال.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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