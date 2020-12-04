بايدن وأوباما وبوش وكلنتون مستعدون لتلقي لقاح كورونا علنا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه سيحصل على لقاح لفيروس كورونا علنا لكي يطمئن العامة بأنه آمن، كما تعهد بالاحتفاظ بأنتوني فاوتشي، أكبر مستشار خاص بالجائحة في البلاد.

وقال بايدن لمحطة سي إن إن الخميس في مقابلة تبثها في وقت لاحق "لقد فقد الناس الثقة في قدرة اللقاح على النجاح، وأشار إلى أنه طلب من فاوتشي البقاء كبيرا للمستشارين الطبيين.

واجتمع فاوتشي، عضو فريق العمل الحالي للتصدي لكورونا التابع للبيت الأبيض وكبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية، مع مستشاري بايدن بشأن الجائحة في وقت سابق يوم الخميس.

وانتقد ترمب في بعض الأوقات إصرار فاوتشي على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة جائحة فيروس كورونا التي أودت حتى الآن بأرواح أكثر من 273 ألف أمريكي.

وقال ترمب في تصريحات سابقة "لقد سئم الناس من الحديث عن فيروس كورونا" وأضاف ترمب بحسب شبكة بوليتيكو الأمريكية "الناس يقولون: اتركونا وشأننا.. لقد تعبوا.. تعبوا من الإصغاء لفاوتشي وكل هؤلاء الأغبياء".

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تعهد بتلقي اللقاح علنا

رؤساء سابقون سيتلقون اللقاح "علنا"

وأعلن الرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون أنهم مستعدون لتلقي لقاح كوفيد-19 بشكل علني لتشجيع مواطنيهم على فعل الشيء نفسه.

وقال أوباما (59 عاما) إنه يثق تماما بالسلطات الصحية في البلاد، بما في ذلك عالم المناعة أنتوني فاوتشي وهو شخصية علمية تحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة.

وصرح في مقابلة مع إذاعة محلية، نشرت مقتطفات منها على يوتيوب الأربعاء "إذا قال لي أنتوني فاوتشي إنّ هذا اللقاح آمن ويمكنه أن يحمي من كوفيد، فلن أتردد في تلقيه".

وأضاف "أنا أعِد بأنه عندما يصبح اللقاح متاحا للأشخاص الأقل ضعفا، سأقوم بتلقّيه.. يمكنني القيام بذلك على التلفزيون أو أن أحرص على ان يتم تصويره، حتى يتمكن الناس من رؤية أنني أثق في العلم".

من جانبه، أشار ممثل عن الرئيس الأسبق جورج بوش الابن إلى أن الرئيس الجمهوري الأسبق البالغ من العمر 74 عاما مستعد أيضا للترويج لقاحات كورونا.

ومن جهته، قال المتحدث باسم بيل كلينتون، أنجل أورينا، إن الرئيس الديمقراطي السابق، البالغ من العمر 74 عاما، سيتلقى اللقاح علنًا "إذا كان ذلك سيجعل جميع الأمريكيين يفعلون الشيء نفسه".