"العواقب ستكون مدمرة".. منظمات تطالب ماكرون بالضغط على السيسي

طالبت منظمات حقوقية دولية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالضغط على نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين تعسفيا.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته 17 منظمة حقوقية دولية، أمس الخميس، من بينها منظمتي (العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ورابطة حقوق الإنسان).

وأشار البيان إلى زيارة الرئيس المصري سيزور لباريس مطلع الأسبوع وطالب ماكرون "بالضغط على السيسي للإفراج عن نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان اعتقلوا لأسباب تعسفية في مصر".

وحذر البيان من أنه "إذا لم يفرج السيسي عن المدافعين عن حقوق الإنسان قبل زيارته إلى باريس، فإن العواقب ستكون مدمرة".

فرنسا: ماكرون سيستقبل السيسي إثر أعمال قمع https://t.co/SB496bKOrn — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) December 2, 2020

وأفاد البيان أن خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة يعربون عن قلقهم بشأن الاعتقالات في مصر، مؤكدين أن فرنسا ستقوض الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان، إذا لم يعرب ماكرون عن مخاوفه أمام السيسي بشأن الاعتقالات.

وشدد على أن خطوات فرنسا في هذا الشأن لا ينبغي أن تقتصر على الإدانات فقط، مشيرا إلى أن مصر تأتي في مقدمة البلدان التي صدرت إليها فرنسا أسلحة بين أعوام 2013 و2017.

وذكر البيان أن منظمات حقوقية وثقت منذ سنوات حجم وخطورة لانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في مصر، وتصميم السلطات المصرية على تدمير سيادة القانون.

بيان صحافي- لقد شرعت السلطات المصرية في موجة إعدام مروعة في الأشهر الأخيرة، حيث أعدمت عشرات الأشخاص، وفي بعض الحالات إثر محاكمات جماعية بالغة الجور. فالعدد الذي أعدم في الشهرين الماضيين هو ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019https://t.co/0X4CvEm7rH — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 2, 2020

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أطلقت السلطات المصرية، سراح 3 قيادات من منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الحقوقية بعد 15 يوما من حبسهم على ذمة التحقيق.

وجاء ذلك بعد حملة انتقادات دولية لتوقيف القياديين الثلاثة بالمبادرة (غير حكومية) من قبل الأمم المتحدة ودول عدة ومنظمات دولية وإقليمية حقوقية وصفها ناشطون بأنها الأوسع خلال السنوات الأخيرة.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات واعتقال معارضين.

طالبت 17 منظمة حقوقية اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وذلك قُبيل زيارة الأخير المرتقبة لباريس، وحثه على إطلاق سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفًا في #مصر.https://t.co/6w9O0yRt1X pic.twitter.com/nE88C1Kh9Y — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 2, 2020

السيسي يزور فرنسا

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية يبدأ الرئيس المصري زيارة لفرنسا يوم الأحد لمدة يومين، يلتقي خلالها ماكرون.

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يتناول الطرفان خلال اللقاء، الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تركيا، وليبيا وشرق المتوسط، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

وتأتي الزيارة بعد زيارة ماكرون إلى مصر في يناير/كانون الثاني 2019، وزيارة أخرى أجراها السيسي لباريس في أكتوبر/تشرين الأول 2017.