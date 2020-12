شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

ظهر هيكل معدني يبلغ ارتفاعه 10 أقدام في ظروف غامضة فوق جبل بوسط كاليفورنيا هذا الأسبوع، ثم ما لبث أن اختفى فجأة في وقت مبكر يوم الخميس، فيما بدا أنه نسخة من هيكل ظهر واختفى في صحراء يوتا.

وقالت تيري بانيش، نائبة مدير مدينة أتاسكاديرو بولاية كاليفورنيا، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 30 ألف نسمة بالقرب من مدينة سان لويس أوبيسبو الواقعة على الساحل "لا أستطيع أن أقول إنها كائنات فضائية، لكنها كانت هنا والآن اختفت".

