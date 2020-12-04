شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

ظهر هيكل معدني يبلغ ارتفاعه 10 أقدام في ظروف غامضة فوق جبل بوسط كاليفورنيا هذا الأسبوع، ثم ما لبث أن اختفى فجأة في وقت مبكر يوم الخميس، فيما بدا أنه نسخة من هيكل ظهر واختفى في صحراء يوتا.

وقالت تيري بانيش، نائبة مدير مدينة أتاسكاديرو بولاية كاليفورنيا، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 30 ألف نسمة بالقرب من مدينة سان لويس أوبيسبو الواقعة على الساحل "لا أستطيع أن أقول إنها كائنات فضائية، لكنها كانت هنا والآن اختفت".

At least three monoliths have been spotted in recent weeks.https://t.co/okC9W6ORYA pic.twitter.com/cGyDRJSl8r — USA TODAY (@USATODAY) December 3, 2020

وأضافت "لقد ظهر يوم الأربعاء فقط.. وفي منتصف الليل أخذه شخص ما، وقالت "إدارة الشرطة لدينا تحقق في الأمر، لكن لم يتم الإبلاغ عن سرقته".

وأثار الهيكل البالغ ارتفاعه 10 أقدام في يوتا، والذي عثر عليه مسؤولون كانوا يحصون كباش الجبال في صحراء نائية الشهر الماضي، دهشة في أنحاء العالم وجذب حشودا من الزائرين لمشاهدته.

وتم العثور على هيكل معدني لامع آخر الأسبوع الماضي في مقاطعة نيامت الجبلية في رومانيا بالقرب من قلعة داتشيان القديمة، قبل أن يختفي بعد ذلك بأربعة أيام يوم الثلاثاء.

المسلة الغامضة

كان قد عثر قبل نحو أسبوعين على "مسلّة معدنية" غامضة في صحراء غرب الولايات المتحدة، ما أطلق العنان لمخيّلة هواة الأجسام الطائرة المجهولة ومحبّي أفلام المخرج ستانلي كوبريك حول العالم.

واكتشف مسؤولون محليون كانوا يستطلعون المنطقة لتعداد أنواع حيوانات الضأن، بدهشة كبيرة هذه الكتلة اللامعة المثلّثة الشكل التي يتخطّى علوّها 3,5 أمتار في جنوب ولاية يوتا.

"مسلّة معدنية" غامضة في صحراء غرب الولايات المتحدة(رويترز)

وعاين الموظّفون في إدارة الأمن العام في يوتا هذه "المسلّة المعدنية غير أنهم لم يجدوا "أي دليل واضح يدلّ على من يمكن أن يكون قد وضعها هنا".

وامتنعت السلطات عن تحديد موقع هذه المسلّة، تفاديا لتوافد حشود من الفضوليين، غير أن التحليلات سرت على الإنترنت لمعرفة الموقع بالاستناد إلى التشكّلات الجيولوجية المجاورة.

ولفت البعض إلى أوجه الشبه مع أعمال النحّات الأمريكي الرائد جون ماكراكين الذي كان يقيم في ولاية نيو مكسيكو المجاورة وتوفّي سنة 2011.