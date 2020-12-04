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شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)
طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)
4/12/2020

أفادت وحدة دوريات الطرق السريعة في ولاية مينيسوتا، أن طيّار طائرة ذات محرك واحد قام بهبوط اضطراري على طريق سريع في الولاية، مما أدى لاصطدام بسيارة أثناء ذلك.

وقالت الدورية، إن أحدا لم يصب في الحادث الذي وقع يوم الأربعاء، وقال مسؤولون إن الطائرة ذات المحرك الواحد، التي كانت تقل شخصين، هبطت واصطدمت بسيارة، منا أدى إلى إغلاق جزء من الطريق السريع.

وأظهرت لقطات التقطتها كاميرا المرور التابعة لوزارة النقل في مينيسوتا الطائرة وهي تنزل على الممرات المتجهة شمالًا في أردن هيلز، وهبطت خلف مركبة وأمام مركبتين أخريين، مما أدى لاصطدامها بالمركبة التي أمامها.

قائد الطائرة "نال جائزة"

وتم التعرف على الطيار على أنه كريغ جيفورد البالغ من العمر 52 عاما، ويقيم في مينيابوليس، وهو طيار أكروبات، وهي رياضة تتضمن تحليق الطائرات في سلسلة من المناورات، بحسب ما ذكرت وكالة (أسوشيتدبرس).

وقال المتحدث باسم اتحاد الطائرات التجريبية، ديك كنابنسكي، إن جيفورد مثّل الولايات المتحدة في المسابقة الدولية في عامي 2017 و 2019 في فريق Unlimited Aerobatic Team، الذي حصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم في جنوب أفريقيا في عام 2017.

وأوضح أن الطيارين يأخذون دروسا في تدريب الأكروبات لتعلم كيفية مناورة الطائرات بشكل أفضل في حالات الطوارئ، والتي قال إنها ربما ساعدته في تفادي كارثة أثناء الهبوط الاضطراري" على الطريق السريع ليلة الأربعاء.

وأكد أن الطيارين مدربون على التعامل مع مشاكل محرك الطوارئ وأشياء من هذا القبيل إذا كان عليك القيام بهبوط طارئ، وبالتالي فإن الجمع بين هذا التدريب والتدريب البهلواني يؤتي ثماره حقًا في هذه الحالة".

ورفض جيفورد التعليق، مستشهدا بالتحقيق الجاري في الحادث من قبل إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني للنقل والسلامة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام

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