شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

"هذا هو السلاح الذي سيفوز بالحرب" قالها حاكم نيويورك أندرو كومو للصحفيين، بينما كان يستعرض حاوية وقوارير مثل تلك التي ستنقل "لقاح فايزر" المضاد لفيروس كورونا للبلاد عندما تتم الموافقة عليه.

وكشف حاكم نيويورك أندرو كومو عن حاوية لقاح فايزر خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية، ووضع خطة توزيع تبدأ في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتُظهر لقطات فيديو عرض الوسائل المختلفة لتعبئة اللقاح، بما في ذلك القوارير والمواد التي تتحكم في درجة الحرارة.

وقال كومو للصحفيين خلال إفادة صحفية الخميس، إن الحزمة نفسها تأتي مع جهاز تعقب جغرافي وجهاز تتبع بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يمكنه تتبع البرنامج ومراقب حراري حتى يراقب درجة حرارة العبوة.

ويجب حفظ اللقاح في درجة حرارة أقل من 94 فهرنهايت (ناقص 70 درجة مئوية) وهي أقل بكثير من مستوى اللقاحات من 36-46 فهرنهايت (2-8 درجة مئوية) ويجب شحنها في الجليد الجاف.

الحصول على موافقة طارئة

وقال كومو في وقت سابق من الأسبوع إنه يتوقع حوالي 170 ألف جرعة من اللقاح في وقت لاحق من هذا الشهر، بمجرد الحصول على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء للاستخدام.

وسيتم توزيع اللقاح في البداية على الأشخاص المعرضين لخطر كبير من تأثيرات فيروس كورونا الضارة، وقالت الولاية إن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين سيكونون أول من يتلقى اللقاح.

وقالت شركة Pfizer في الأسابيع الأخيرة إنها تتوقع إنتاج 50 مليون جرعة من لقاح كورونا هذا العام، وهذا أقل من هدف سابق وهو 100 مليون جرعة، ويعتمد لقاح فايزر على نظام جرعتين، ما يعني أن 50 مليون جرعة تكفي لتلقيح 25 مليون شخص.

حاكم نيويورك يستعرض حاوية وقوارير لقاح فايزر (رويترز)

وتقدمت شركة فايزر في نوفمبر تشرين الثاني للحصول على تصريح طارئ للقاح كوفيد 19 من المنظمين الأمريكيين، وقال مسؤولون إنهم يتوقعون حصول لقاحها على الموافقة التنظيمية هذا الشهر.

وتتوقع حكومة الولايات المتحدة أن يشمل أول تخصيص للقاح لها 6.4 مليون جرعة، مع المزيد في المستقبل.

والولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول تضررا من جائحة فيروس كورونا، وتتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.