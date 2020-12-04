شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

نشرت منصة إسرائيلية، مقطع فيديو يوثق زيارة مطبع إماراتي، إلى منطقة حائط البراق بالقدس المحتلة.

وذكرت المنصة أن الإماراتي كان متحمسا لرؤية ما يفعله اليهود الحريديم (المتدينون) في موقف "حاباد" بالمنطقة، فعرض عليه ارتداء الزي اليهودي، ثم أخبرهم لاحقا بأنه إماراتي.

وأوضح أنه مسلم، ويزور القدس جزءاً من زيارة وفد من الإمارات لإسرائيل، عقب اتفاقية التطبيع التي وقعت بين الإمارات وإسرائيل في الآونة الأخيرة.

والمطبع الإماراتي (مروان الحل) هو مقدم برامج في مؤسسة دبي للإعلام ومدير الأخبار الاقتصادية في المؤسسة، وزار الكثير من الأماكن الإسرائيلية ونشر صورا وفيديوهات عبر صفحته في تطبيق سنابشات أواخر الشهر الماضي.

توثيق "الزي الديني لليهود"

ووثق الإماراتي لاحقًا كيف يتم ارتداء التيفلين لليهودي- الزي الديني الاحتفالي لليهود- واستكمل الشرح بالفيديو حول مكان تعبد النساء والرجال وتلاوة كتبهم، ومكان وضع أوراق الأمنيات والدعوات، ومعلومات عن اليهودية.

ووصف الإماراتي خلال حديثه التوثيقي، حائط البراق كما يذكر في المرجعية الإسلامية، بأنه "حائط المبكى" وهي التسمية اليهودية للحائط ذي المرجعية الدينية المرتبطة بالإسلام.

وأضاف بالقول "نحن نزور المكان بهدف الاستطلاع فقط، وهذه معتقداتهم، ونحن نبين لكم هما شو يسوون بالضبط في هذا المكان".