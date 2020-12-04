البث الحي
الأخبار

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)
مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)
4/12/2020

نشرت منصة إسرائيلية، مقطع فيديو يوثق زيارة مطبع إماراتي، إلى منطقة حائط البراق بالقدس المحتلة.

وذكرت المنصة أن الإماراتي كان متحمسا لرؤية ما يفعله اليهود الحريديم (المتدينون) في موقف "حاباد" بالمنطقة، فعرض عليه ارتداء الزي اليهودي، ثم أخبرهم لاحقا بأنه إماراتي.

وأوضح أنه مسلم، ويزور القدس جزءاً من زيارة وفد من الإمارات لإسرائيل، عقب اتفاقية التطبيع التي وقعت بين الإمارات وإسرائيل في الآونة الأخيرة.

والمطبع الإماراتي (مروان الحل) هو مقدم برامج في مؤسسة دبي للإعلام ومدير الأخبار الاقتصادية في المؤسسة، وزار الكثير من الأماكن الإسرائيلية ونشر صورا وفيديوهات عبر صفحته في تطبيق سنابشات أواخر الشهر الماضي.

توثيق "الزي الديني لليهود"

ووثق الإماراتي لاحقًا كيف يتم ارتداء التيفلين لليهودي- الزي الديني الاحتفالي لليهود- واستكمل الشرح بالفيديو حول مكان تعبد النساء والرجال وتلاوة كتبهم، ومكان وضع أوراق الأمنيات والدعوات، ومعلومات عن اليهودية.

ووصف الإماراتي خلال حديثه التوثيقي، حائط البراق كما يذكر في المرجعية الإسلامية، بأنه "حائط المبكى" وهي التسمية اليهودية للحائط ذي المرجعية الدينية المرتبطة بالإسلام.

وأضاف بالقول "نحن نزور المكان بهدف الاستطلاع فقط، وهذه معتقداتهم، ونحن نبين لكم هما شو يسوون بالضبط في هذا المكان".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)