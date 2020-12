سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

سخر مغردون من فيديو للممثلة المصرية ليلى عز العرب، تحدثت فيه باللغة الإنجليزية مهاجمةً الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون، بخصوص معتقلي "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

رد الفنانة ليلي عز العرب علي سكارليت جوهانسن 👏👏#ScarlettJohansson_interfering_in_egyptian_affairs pic.twitter.com/c8EB5W7Fn9 — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) December 3, 2020

ورأى مغردون عبر موقع "تويتر" أن الدولة المصرية لا تتورع عن إحراج مؤيديها، بضبابية المشهد، وتغير مواقفها طبقا للضغوط الدولية أو المادية.

وقال مغردون إن الإفراج الذي أتى بعد ضغط دولي وإحراج للسلطات المصرية عالميًّا، لا يعد تعاونًا، وإنما موقفًا اضطرت فيه الدولة المصرية الخروج منه بأقل خسائر ممكنة.

واستغرب ناشطون، تجاهل المجتمع الدولي لآلاف المعتقلين السياسيين، بسبب معارضتهم للنظام السيسي، وعدم دعمهم دوليًّا لا سيما الناشط باتريك زكي جورج، موظف المبادرة المصرية المعتقل منذ 10 أشهر.

مؤكد انه الفنانة ليلى عز العرب ماتعرفش حاجة عن شغل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و لا عمرها اطلعت على ابحاثهم و تقاريرهم المنشورة على موقعهم. هي ست كبيرة لطيفة و متصورة انها بتخدم بلدها من الحتة الضيقة جدا اللي هي متعاملة معاها. — Ghada Shahbender (@ghadasha) December 4, 2020

رغم ان النظام الحاكم عندنا في مصر دايما بيحرج المطبلاتية ، الا انهم مكملين عادي ، المصريين اللي بتقولوا عليهم ارهابيين اخدوا افراج وهما دلوقتي في البيت #ليلى_عز_العرب#سكارليت_جوهانسون https://t.co/z2H8pn62hL — FΛIƧΛL ☭ (@Faisalations) December 3, 2020

وقال آخرون إن فيديو الهجوم على سكارليت المسجل قبل عدة ساعات من قرار إخلاء سبيل معتقلي المبادرة المصرية الثلاثة، يمثل تبريرات الدولة المصرية بطريقة "ردئية".

كلام يدل على الجهل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان اللي مصر جزء منه. عامة هما خرجوا خلاص وكلام سكارلت هو اللي مشي — شريف عازر (@sherif_azer) December 4, 2020

حد يعمل منشن للست ليلي عز العرب علشان تعمل فيديو تشتم كريستيان امانبور و تقول لها خليكي في مشاكل بلدك و فكروها أن كريستيان انجليزيه مش امريكيه علشان ما تغلطش https://t.co/BnWkivdKW7 — ايناس في البيت هربا من الكورونا🏡 (@alkhemist64) December 3, 2020

في حين، عبّر مغردون عن إعجابهم بفيديو الممثلة المصرية، معتبرين ذلك شجاعة من الفنانة المصرية، على حد تعبيرهم.

الفنانة ليلي عز العرب في رسالة نارية الي سكارليت جوهانسونً ودمها زي العسل رسالة مهذبة للغاية مفادها وانت مال اهلك الاهم ان الفنانة ليلي شاركت ولم تصمت https://t.co/ap5yfD7v4d — Hala Sarhan (@HalaSarhan) December 3, 2020

قصفت جبهتها في المنتصف برافو عليكي يا استاذة

عاشت بنت #مصر الفنانه الجميله ليلي عز العرب 👌👏@EzzelarabLaila#ScarlettJohansson_interfering_in_egypt https://t.co/M5yRhk1hpO — انجي علي 📌 (@omomar25123549) December 3, 2020

ووجه نجاد البرعي، المحامي والحقوقي المصري الشكر لوزارة الداخلية، والنائب العام، والنائب محمد أنور السادات، والسلطات المصرية لتعاونها في حل الأزمة، على حد تعبيره.

وكانت جوهانسون قد وجهت رسالةً سابقًا في مقطع فيديو عن تضامنها مع معتقلي المبادرة المصرية قبل الإفراج عنهم أمس.

وتصدر اسم جوهانسون قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر، لما شمله من تفاعلات نشطاء مؤكدين أن النظام المصري شعر بالحرج، وأراد تبييض صورته بعد فضح ممارساته بحق الحقوقيين.

في حين قوبل الإفراج عن معتقلي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بترحيب دولي، مع دعوات عدة لاستمرار الضغط على النظام المصري للإفراج عن باقي المعتقلين.

ورحبت كل من ألمانيا، وكندا، وأمريكا بقرار النيابة العامة في مصر بالإفراج عن معتقلي "المبادرة المصرية"، معربين عن تطلعهم لمزيد من الحريات وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر.

وأعرب حقوقيون من مختلف دول العالم، عن أملهم في استمرار الضغط الدولي لضمان الإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في مصر، مؤكدين أن انتهاكات حقوق الانسان في مصر تتخطى مئات الحالات.

Canada welcomes the recent release of three @EIPR employees by Egyptian authorities. The work of human rights defenders is vital to the promotion and protection of fundamental freedoms across the world. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) December 4, 2020

We are relieved by the reports from Egypt 🇪🇬 that the three employees of the human rights organization #EIPR have been released. We will continue to work for the free exercise of the freedom of expression, assembly, and press enshrined in the Constitution of Egypt. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) December 3, 2020

The release of three @EIPR human rights advocates from prison on bail is welcome and appreciated. This is a positive step forward for #Egypt, and I encourage the government to drop all charges against them. — U.S. Senate Foreign Relations Committee (@SenateForeign) December 3, 2020

International pressure from the #UN, western govts and a global social media campaign that involved #Hollywood celebrities helped force Egypt's authoritarian regime to release 3 #EIPR human rights defenders today. But they remain potential targets. https://t.co/rFJv748RKx — Sudarsan Raghavan (@raghavanWaPo) December 3, 2020

Wonderful news! Now let's make sure Patrick George Zaki is released too. Patrick was detained on February 7, 2020 and Egyptian prosecutors and judges have since routinely renewed his pretrial detention without presenting any evidence of wrongdoing: https://t.co/e43yJ3stF2 @EIPR https://t.co/CzeEE6d9eD — Jamil Dakwar (@jdakwar) December 3, 2020

فيما قال المحامي المصري خالد علي في منشور عبر موقع فيسبوك إن الوقت الحالي هو أفضل توقيت لتدخل الدولة للتعامل سياسيًا بما يؤدي إلى إنهاء معاناة آلاف الأسر، مضيفًا: "فهل تمنحنا نهايات 2020 هذه الأمنية؟".

وقررت نيابة أمن الدولة في مصر، أمس الخميس، إخلاء سبيل ثلاثة من أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد ضغوط دولية عدة على السلطات المصرية.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن النيابة أخلت سبيل مدير المبادرة جاسر عبد الرازق، وكريم عنارة، ومحمد بشير، بعد تقديمهم ما يفيد تقنين الوضع القانوني للمبادرة.

عاجل: أبلغ النائب السابق محمد أنور السادات المبادرة المصرية بأن زملاءنا جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير سيتم إخلاء سبيلهم الليلة. كما نشر عدد من المواقع المصرية خبرا متطابقا يفيد بذات المعلومات. ومازال فريق دفاع المبادرة يحاول الحصول على تفاصيل موعد واجراءات إخلاء السبيل — hossam bahgat (@hossambahgat) December 3, 2020

وألقت قوات الأمن القبض على المدير التنفيذي للمبادرة، بعد أيام من إلقاء القبض على مدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة بمدينة دهب (جنوب سيناء)، والمدير الإداري للمبادرة محمد بشير من منزله، في 18 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، ووضعوا في الحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لأعضاء المبادرة تهمًا شملت الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، فضلًا عن إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.

وبعد اعتقال عبد الرازق، أعربت كل من الأمم المتحدة وأمريكا وكندا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا عن قلقها البالغ من تلك الاعتقالات، فضلًا عن منظمات حقوقية عدة وشخصيات سياسية بارزة، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراحهم.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية، الحكومة المصرية على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين واحترام الحريات الأساسية للتعبير.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي "اعتقال موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمر مزعج، ويجب على السلطات المصرية إطلاق سراحهم فورًا".