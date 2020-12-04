حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

قدمت حديقة حيوان في تشيلي، الخميس، زوجين من حيوانات الباندا الحمراء المُهددة بالانقراض، هما إيتشيها وبوبو، للجمهور في سانتياغو، حيث يجري إيواء الحيوانات في إطار مشروع للحفاظ عليها.

وعلى الرغم من وصول الحيوانيْن، في مارس/ آذار الماضي، من حديقة حيوان نيفريل في أوساكا باليابان، إلا أنه لم تقدّم للجمهور حتى الآن بسبب إجراءات الإغلاق المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وزوجا الباندا اللذان يبلغان من العمر ستة أعوام -وهما أصغر بكثير من الباندا العملاقة وذيلهما كثيف ومخطط- في سن الإنجاب، مما يزيد الآمال في تناسلهما بما يساعد في الحفاظ على هذا النوع.

وبنت حديقة حيوان بوين حظيرتين لتلبية متطلباتهما، مثل الحاجة إلى مساحة داخلية وخارجية مع التحكم في درجة الحرارة؛ نظرًا لأن حيوان الباندا حساس جدًا للحرارة.