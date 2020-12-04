حالتان كل دقيقة.. وفيات قياسية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

ناشدت السلطات الأمريكية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات وحذرت من أنها قد تضطر إلى إصدار المزيد من الأوامر الصارمة بالبقاء في المنازل بعد تسجيل عدد يومي قياسي من حالات الوفاة بفيروس كورونا بواقع حالتين كل دقيقة.

وسجلت الولايات المتحدة أمس الخميس 213830 حالة إصابة جديدة بالفيروس و2861 حالة وفاة بحسب إحصاء لرويترز اعتمد على بيانات رسمية، كما يتنبأ خبراء بأن يتجاوز عدد حالات الوفاة 3000 حالة يوميا قريبا.

ووعد الرئيس المنتخب جو بايدن باستراتيجية جديدة على مستوى البلاد تفرض ارتداء الكمامات بأوامر رسمية في بعض المواقع ومنها المباني الاتحادية وخلال السفر بين الولايات، وذلك عندما يتسلم السلطة في نهاية فترة رئاسة الرئيس دونالد ترمب يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن الإخبارية التلفزيونية أمس الخميس "في اليوم الأول من تنصيبي… سأطلب من الناس ارتداء الكمامات مئة يوم، ارتداء الكمامات فقط مئة يوم، ليس إلى ما لا نهاية".

ومضى قائلا "أعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا إذا فعلنا ذلك، إذا حدث ذلك، مع اللقاحات وارتداء الكمامات، تنخفض الأعداد إلى حد كبير".

الرئيس المنتخب جو بايدن مستعد لتلقي لقاح كورونا علنا (رويترز)

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي عضو فريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت البيض، اليوم الجمعة، إنه يتوقع حدوث قفزة أخرى في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد أسبوعين أو ثلاثة من عطلة عيد الشكر الذي احتفل به الأمريكيون يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و962 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و519 ألفا، وتعافى ما يزيد على 45 مليونا و657 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".