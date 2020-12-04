بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

أمّ خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، صلاة الجمعة اليوم في مسجد "آيا صوفيا" بمدينة إسطنبول، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشارك في الصلاة أيضًا وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

كما شارك والي إسطنبول علي يرلي قايا، ومدير الأمن ظفر أقطاش، وعدد من نواب "حزب العدالة والتنمية"، إلى جانب المواطنين.

الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك يؤدي صلاة الجمعة بمسجد آيا صوفيا في #إسطنبول برفقة الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان ورئيس شؤون الديانة التركي علي إرباش pic.twitter.com/DrNoc0WqJU — TRT عربي (@TRTArabi) December 4, 2020

يذكر أن الشيخ عكرمة صبري حاليا في زيارة إلى تركيا، تستمر عدة أيام، يلتقي على هامشها بشخصيات سياسية ودينية.

وفي مقابلة مع الأناضول قبل أيام، أشاد صبري بالسياسة التركية الحكيمة تجاه مدينة القدس المحتلة، مطالبًا "الجميع" باتباعها.

وقال إن زيارته تستهدف التعرف على المؤسسات الثقافية والإعلامية في تركيا، خاصة تلك التي ترغب في الاطلاع على أوضاع القدس، والمسجد الأقصى خصوصًا.

وأكد أن "علاقة تركيا بفلسطين ليست جديدة، بل إنها عريقة منذ قرون، وقويت أكثر من خلال سياستها الحكيمة في مد جسور الأخوة مع العالم العربي"، مؤكدًا أن "هذه السياسة التي نطالب بها دائمًا".

الشيخ عكرمة صبري يؤم المصلين في مسجد آيا صوفيا وخلفه الرئيس أردوغان (موافع التواصل)

ووقّع أردوغان في يوليو/تموز الماضي، مرسوما بفتح "آيا صوفيا" مسجدًا للصلاة في إسطنبول بعد أن ألغت محكمة تركية مرسومًا حكوميًا يعود إلى عام 1934 حول المبنى التاريخي إلى متحف.

ويعتبر "آيا صوفيا" صرحًا فنيًا ومعماريًا يقع في منطقة "السلطان أحمد"، بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 عامًا مسجدًا، قبل تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.