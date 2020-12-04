البث الحي
الأخبار|تركيا

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

4/12/2020

أمّ خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، صلاة الجمعة اليوم في مسجد "آيا صوفيا" بمدينة إسطنبول، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشارك في الصلاة أيضًا وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

كما شارك والي إسطنبول علي يرلي قايا، ومدير الأمن ظفر أقطاش، وعدد من نواب "حزب العدالة والتنمية"، إلى جانب المواطنين.

يذكر أن الشيخ عكرمة صبري حاليا في زيارة إلى تركيا، تستمر عدة أيام، يلتقي على هامشها بشخصيات سياسية ودينية.

وفي مقابلة مع الأناضول قبل أيام، أشاد صبري بالسياسة التركية الحكيمة تجاه مدينة القدس المحتلة، مطالبًا "الجميع" باتباعها.

وقال إن زيارته تستهدف التعرف على المؤسسات الثقافية والإعلامية في تركيا، خاصة تلك التي ترغب في الاطلاع على أوضاع القدس، والمسجد الأقصى خصوصًا.

وأكد أن "علاقة تركيا بفلسطين ليست جديدة، بل إنها عريقة منذ قرون، وقويت أكثر من خلال سياستها الحكيمة في مد جسور الأخوة مع العالم العربي"، مؤكدًا أن "هذه السياسة التي نطالب بها دائمًا".

الشيخ عكرمة صبري يؤم المصلين في مسجد آيا صوفيا وخلفه الرئيس أردوغان (موافع التواصل)

ووقّع أردوغان في يوليو/تموز الماضي، مرسوما بفتح "آيا صوفيا" مسجدًا للصلاة في إسطنبول بعد أن ألغت محكمة تركية مرسومًا حكوميًا يعود إلى عام 1934 حول المبنى التاريخي إلى متحف.

ويعتبر "آيا صوفيا" صرحًا فنيًا ومعماريًا يقع في منطقة "السلطان أحمد"، بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 عامًا مسجدًا، قبل تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

سخرية من ممثلة مصرية ردت على سكارليت جوهانسون بشأن معتقلي "المبادرة المصرية"

الفنانة المصرية ليلى عز العرب (موافع التواصل)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)