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إيطاليا تسجل 993 وفاة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية

ايطاليا تسجل أعلى معدل ووفاة يومية منذ بدء انتشار كورونا (رويترز)
ايطاليا تسجل أعلى معدل ووفاة يومية منذ بدء انتشار كورونا (رويترز)
3/12/2020

في أعلى معدل وفيات يومي منذ انتشار فيروس على أراضيها سجلت إيطاليا، الخميس، أكبر حصيلة حيث توفي 993 شخصا، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن  تسجيل 23 ألفا و225 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و664 ألفا و829 حالة.
وبلغت الإصابات النشطة 759 ألفا و982، والحالات التي ترقد بأقسام العناية المركزة 3 آلاف و597.
وذكرت البيانات أنه مع تسجيل 993 حالة وفاة ارتفع إجمالي الوفيات إلى 58 ألفا و38. في حين بلغ عدد المتماثلين للشفاء 846 ألفا و809، بعد تعافي 23 ألفا و474.

وحسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى أرقام صادرة عن السلطات الرسمية في بلدان العالم، فإن وفيات العالم جراء الإصابة بكوفيد- 19 بلغت 1,5 مليون وفاة من أصل حوالى 65 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وتسجل أمريكا اللاتينية والكاريبي أعلى حصيلة للوباء تبلغ 452,263 وفاة، تليها أوروبا بـ 430,060 وفاة ثم الولايات المتحدة وكندا بــ 286,946 وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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