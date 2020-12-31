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والد رئيس وزراء بريطانيا يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (غيتي)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (غيتي)
31/12/2020

قال والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، إنه بصدد التقدم بطلب للحصول على جواز سفر فرنسي من أجل المحافظة على علاقاته مع الاتحاد الأوربي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال ستانلي جونسون (وهو عضو سابق في البرلمان الأوربي وصوّت لصالح بقاء بريطانيا ضمن التكتل في استفتاء 2016) لإذاعة آر.تي.إل إنه يرغب في الحصول على الجنسية الفرنسية بسبب الروابط العائلية القوية بفرنسا.

وأضاف جونسون (80 عامًا) متحدثا بالفرنسية "لو أني أفهم الأمر بشكل صحيح فأنا فرنسي؛ فأمي مولودة في فرنسا، وكانت أمها فرنسية خالصة وكذلك جدها. وبالنسبة لي فالأمر يتعلق باستعادة ما لدي بالفعل، وهذا يسعدني جدًا".

وأردف "سأبقى أوربيًّا على الدوام.. هذا أمر يقيني. فليس بوسع أحد أن يقول للبريطانيين: لستم أوربيين. وجود رابط مع الاتحاد الأوربي أمر مهم".

يشار إلى أن نجله بوريس كان الوجه العام لحملة الخروج من الاتحاد الأوربي في استفتاء 2016.

ويعد ستانلي جونسون من بين أوائل الموظفين الرسميين الذين عينوا في بروكسل بعد انضمام بريطانيا للاتحاد العام 1973، وعمل في المفوضية الأوربية وكان عضوًا في البرلمان الأوربي.

وأضاف "لا يمكن القول لإنجليزي: أنت لست أوربيا. أوربا أكثر من السوق الموحدة، إنها أكثر من الاتحاد الأوربي. لذا فإن حيازة رابط كهذا بالاتحاد الأوربي مسألة مهمة"، في إشارة على ما يبدو لجواز سفر أوربي.

وكشفت ابنته ريتشل مساعيه للحصول على جواز سفر فرنسي في كتاب صدر في مارس/ آذار الماضي.

وكتبت أن جدتها ولدت في فيرساي، وقالت إنه إذا حصل والدها على الجنسية الفرنسية؛ فإنها أيضًا ترغب في أن تصبح فرنسية.

وتخرج المملكة المتحدة رسميًّا من فلك الاتحاد الأوربي، مساء الخميس، مع انتهاء مرحلة انتقالية استمرت 11 شهرًا، بعد ارتباط متوتر بالمشروع الأوربي دام 48 عامًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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